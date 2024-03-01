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13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü

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Muş’un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü mask
13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü
13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü
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Muş’un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü

Olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (13) isimli çocuk, R.H. (20), isimli şahsın atının eyerini çaldığını ileri sürmesi üzerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu R.H., kendisine isnat edilen olaya kızarak evinden aldığı av tüfeği ile E.B.'ye ateş etti.

13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü

E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muş'a gönderildi.
Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili tahkikat devam ediyor.

13 yaşındaki çocuk tüfekle vurularak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Mar 2024 - 21:43 - Gündem

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