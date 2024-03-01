- Gündem

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “‘Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak” diyerek, önemli bilgiler paylaştı.

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek mask
Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek
Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu,

“Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak”

diyerek, önemli bilgiler paylaştı.

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi ‘Turistik Doğu Ekspresi’ne alternatif sunacak ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin Nisan ayında seferlerine başlayacağını ve Haziran ayının ortalarına kadar seferlerin devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu,

“Ankara-Kars hattında Doğu Ekspresinin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan ‘Turistik Doğu Ekspresi’ büyük talep görüyor ve seyahat severler, farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik”

ifadelerine yer verdi.

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

‘ANKARA-DİYARBAKIR-ANKARA’ TURİSTİK TRENİ

Vatandaşlar tarafından çok talep edilen ve çok sevilen turistik seferlerine yenilerinin eklemekten mutluluk duyduklarını belirten Uraloğlu,

“1.051 kilometre hat uzunluğunda ‘Ankara-Diyarbakır’ parkurunda işletilecek Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’da seferlerine başlayacak. ‘Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak”

açıklamasında bulundu.

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

Fiyat bilgisi de paylaşan Bakan Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin oda fiyatının 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

‘ANKARA-TATVAN-ANKARA’ TURİSTİK TRENİ

Bakan Uraloğlu, 1.262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenin ise Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’ te seferlerine başlayacağını ifade ederek,

“Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’ te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor”

sözlerini kaydetti.

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olduğunu belirten Uraloğlu,

“Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu’muzun tarihi, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğraf severler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor”

açıklamasında bulundu.

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattı, kış sezonu, Ankara-Diyarbakır, Turizm, turistik tren

01 Mar 2024 - 21:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL