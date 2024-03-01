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Fenerbahçe kafilesi Adana'da

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Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana’ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi Adana'da mask
Fenerbahçe kafilesi Adana'da
Fenerbahçe kafilesi Adana'da
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Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana’ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi Adana'da

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00’da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi saat 19.30'da hava yolu ile Adana’ya ulaştı.

Fenerbahçe kafilesi Adana'da

Havaalanına gelen Fenerbahçe taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Sarı-lacivertli kafile, havalimanı çıkışı dinlenmek üzere konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Fenerbahçe kafilesi Adana'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, Hatayspor, maç, spor, Adana, Trendyol Süper Lig, Mersin Stadyumu

01 Mar 2024 - 21:08 - Spor

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