Fenerbahçe kafilesi Adana'da

Fenerbahçe kafilesi, Hatayspor ile oynayacağı maç için Adana’ya geldi.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00’da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi saat 19.30'da hava yolu ile Adana’ya ulaştı.
Havaalanına gelen Fenerbahçe taraftarları takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Sarı-lacivertli kafile, havalimanı çıkışı dinlenmek üzere konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.