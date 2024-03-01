80 küçükbaş hayvan telef oldu

Muş'un merkeze bağlı Kıyıbaşı köyünde yaşanan üzücü bir olayda, besicilik yapan Mehmet Aydoğdu'ya ait ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aralıklarla telef oldu.

Köyde büyük endişe ve üzüntü yaratan bu olayın ardından köy halkı ve yetkililer harekete geçti.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek detaylı bir inceleme başlattılar. Ancak hayvanların ölüm nedeni henüz tespit edilemedi. Veterinerler, alınan numuneleri Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne göndererek analiz yapacaklarını belirttiler.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Aydoğdu, yaşanan olayı anlatırken büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti. Köy muhtarı Mehmet Ayaz ise, Aydoğdu'ya ait yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın telef olduğunu doğruladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinden Emcet Akar, yapılan incelemelerin ardından şu anda antibiyotik tedavi uyguladıklarını ve Elazığ'dan gelecek sonuçlarla daha net bir sonuca ulaşacaklarını belirtti.

Köy halkı ve yetkililer, hastalığın kökenini belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ediyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı