- Gündem

80 küçükbaş hayvan telef oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Muş'un merkeze bağlı Kıyıbaşı köyünde yaşanan üzücü bir olayda, besicilik yapan Mehmet Aydoğdu'ya ait ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aralıklarla telef oldu.

80 küçükbaş hayvan telef oldu mask
80 küçükbaş hayvan telef oldu
80 küçükbaş hayvan telef oldu
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muş'un merkeze bağlı Kıyıbaşı köyünde yaşanan üzücü bir olayda, besicilik yapan Mehmet Aydoğdu'ya ait ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aralıklarla telef oldu.

80 küçükbaş hayvan telef oldu

Köyde büyük endişe ve üzüntü yaratan bu olayın ardından köy halkı ve yetkililer harekete geçti.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek detaylı bir inceleme başlattılar. Ancak hayvanların ölüm nedeni henüz tespit edilemedi. Veterinerler, alınan numuneleri Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne göndererek analiz yapacaklarını belirttiler.

80 küçükbaş hayvan telef oldu

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Aydoğdu, yaşanan olayı anlatırken büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti. Köy muhtarı Mehmet Ayaz ise, Aydoğdu'ya ait yaklaşık 80 küçükbaş hayvanın telef olduğunu doğruladı.

80 küçükbaş hayvan telef oldu

Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerinden Emcet Akar, yapılan incelemelerin ardından şu anda antibiyotik tedavi uyguladıklarını ve Elazığ'dan gelecek sonuçlarla daha net bir sonuca ulaşacaklarını belirtti.

Köy halkı ve yetkililer, hastalığın kökenini belirlemek ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ediyorlar.

80 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Muş, Kıyıbaşı, Mehmet Aydoğdu, Küçükbaş Hayvan, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü, analiz

01 Mar 2024 - 21:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL