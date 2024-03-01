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Ağır yaralı şahıslar için ambulans helikopter havalandı

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Sivas-Malatya karayolu üzerinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisi ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.

Ağır yaralı şahıslar için ambulans helikopter havalandı mask
Ağır yaralı şahıslar için ambulans helikopter havalandı
Ağır yaralı şahıslar için ambulans helikopter havalandı
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Sivas-Malatya karayolu üzerinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan ikisi ambulans helikopterle Sivas’a sevk edildi.

Ağır yaralı şahıslar için ambulans helikopter havalandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Malatya karayolu üzerinde bulunan Yeşilkale Köyü mevkiinde meydana geldi. T.D., 42 SR 642 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Ağır yaralı şahıslar için ambulans helikopter havalandı

Kazada sürücü T.D.’nin ile araçta bulunan Ü.U.D. (29), Z.D. (50), V.D. (56) ve G.D. (22) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan G.D ve Z.D, Sivas’tan havalanan ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ağır yaralı şahıslar için ambulans helikopter havalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Mar 2024 - 20:48 - Asayiş

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