Arapgir yolunda feci kaza: Sürücü kurtarılamadı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Malatya Arguvan - Arapgir karayolu Karababa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Arapgir istikametine 44 AEB 408 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Turan Kılıç (68) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen M.K. (50) yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Turan Kılıç ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Turan Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu arada hayatını kaybeden Turan Kılıç’ın geçmiş dönem AK Parti Arguvan İlçe Başkanlığı görevi yaptığı öğrenildi.