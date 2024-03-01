Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart’ta Malatya’ya yapacağı ziyaret merak edilirken Erdoğan’ın saat 12.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda Malatyalılarla buluşacağı öğrenildi.
AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart’ta Malatya’ya yapacağı ziyaret için vatandaşları büyük buluşmaya davet etti.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mart Çarşamba günü saat 12.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda Malatyalılarla buluşacak. AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise,
“Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mart’ta Malatya’mıza geliyor. Bu büyük buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışıyla Türkiye’de yerel yönetimlerin çağ atladığını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören,
“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonuyla, alnımızın akıyla ülkemize her alanda yön verdik. Milletimizin desteğiyle yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yine milletimizin desteğiyle hep birlikte kazanacak; Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde gerçek belediyeciliği Malatya’mızda devam ettirerek, memleketimizi ayağa kaldıracağız. 6 Mart’ta tüm hemşehrilerimi Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımıza sesleneceği bu büyük buluşmaya davet ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.