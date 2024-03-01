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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart’ta Malatya’ya yapacağı ziyaret merak edilirken Erdoğan’ın saat 12.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda Malatyalılarla buluşacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart’ta Malatya’ya yapacağı ziyaret merak edilirken Erdoğan’ın saat 12.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda Malatyalılarla buluşacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart’ta Malatya’ya yapacağı ziyaret için vatandaşları büyük buluşmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mart Çarşamba günü saat 12.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda Malatyalılarla buluşacak. AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise,

“Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mart’ta Malatya’mıza geliyor. Bu büyük buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum”

dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya programı netleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışıyla Türkiye’de yerel yönetimlerin çağ atladığını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören,

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonuyla, alnımızın akıyla ülkemize her alanda yön verdik. Milletimizin desteğiyle yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yine milletimizin desteğiyle hep birlikte kazanacak; Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde gerçek belediyeciliği Malatya’mızda devam ettirerek, memleketimizi ayağa kaldıracağız. 6 Mart’ta tüm hemşehrilerimi Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımıza sesleneceği bu büyük buluşmaya davet ediyorum”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN

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01 Mar 2024 - 20:17 Malatya- Siyaset

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