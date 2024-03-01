01 Mar 2024 - 19:58 - Gündem

Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.'nın Battalgazi Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.