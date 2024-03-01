Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.'nın Battalgazi Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.
Evde yapılan arama sonucunda, Y.A.'nın ikametinin giriş kısmına yaptırdığı gizli bölmede saklandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, gizli bölmede saklanan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri, başarılı operasyonlarıyla şehrin güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.