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Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.'nın Battalgazi Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı mask
Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı
Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.'nın Battalgazi Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.

Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı

Evde yapılan arama sonucunda, Y.A.'nın ikametinin giriş kısmına yaptırdığı gizli bölmede saklandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, gizli bölmede saklanan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis ekipleri, başarılı operasyonlarıyla şehrin güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Aranan şahıs, evdeki gizli bölmede yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Mar 2024 - 19:58 - Gündem

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