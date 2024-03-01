Hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Hatay’da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.
İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 14 Şubat tarihinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesinde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri H.Ö ve C.A suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada; kerpeten, matkap, tornavida, el feneri, pense, 9 adet Tavan spot lambası ele geçirildi. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.