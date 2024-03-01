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Park halindeki hurda araçta yangın

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Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde, park halindeki bir hurda otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki hurda araçta yangın mask
Park halindeki hurda araçta yangın
Park halindeki hurda araçta yangın
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Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde, park halindeki bir hurda otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Park halindeki hurda araçta yangın

Yangını fark eden vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Park halindeki hurda araçta yangın

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Ancak yangın sonrasında, daha önce kaza sonucu hurdaya ayrılan otomobil adeta küle döndü.

Park halindeki hurda araçta yangın

Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde olası daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Mar 2024 - 19:54 - Gündem

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