Park halindeki hurda araçta yangın

Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde, park halindeki bir hurda otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü. Ancak yangın sonrasında, daha önce kaza sonucu hurdaya ayrılan otomobil adeta küle döndü.
Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde olası daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.