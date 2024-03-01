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Hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı

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Adana’da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.

Hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı mask
Hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı
Hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı
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Adana’da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.

Hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi Adana Kasaplar Çarşısı’na denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde çalışma ruhsatı olmayan iş yerleri zabıta tarafından mühürlendi.
Ayrıca denetimde halk sağlığını tehlikeye sokacak kilolarca et ve sakatatlar imha edildi.

Hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Mar 2024 - 19:47 - Asayiş

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