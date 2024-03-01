Gümrük kaçağı sigara ve makaron operasyonu

Hatay’da polis ekiplerinin çalışmaları sonucunca 600 bin makaron ve 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda Dörtyol Yeniköy mahallesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada 600 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde durumundan şüphelenilen M.K. adlı şahsın bulunduğu adreste yapılan aramada 590 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. ve M.S. hakkında yasal işlem uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.