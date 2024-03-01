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Gümrük kaçağı sigara ve makaron operasyonu

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Hatay’da polis ekiplerinin çalışmaları sonucunca 600 bin makaron ve 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigara ve makaron operasyonu mask
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Hatay’da polis ekiplerinin çalışmaları sonucunca 600 bin makaron ve 590 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gümrük kaçağı sigara ve makaron operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda Dörtyol Yeniköy mahallesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada 600 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde durumundan şüphelenilen M.K. adlı şahsın bulunduğu adreste yapılan aramada 590 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. ve M.S. hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Mar 2024 - 19:44 - Gündem

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