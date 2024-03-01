Futsal ve Curling heyecanı başladı

Erzurum'da yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları heyecanı başladı. Futsal ve curling müsabakalarıyla başlayan etkinliklerde Türkiye'nin mücadeleleri de yer aldı.

Kadınlar futsal müsabakalarında Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya karşı mücadele etti. Ancak ilk yarıyı 4-0 geride kapatan Türkiye, maçtan 8-1'lik bir skorla mağlup ayrıldı. Milli takım, gruptaki ikinci maçında 3 Mart Pazar günü saat 10.30'da Kenya ile karşılaşacak.

Curling karışık takımlar kategorisinde de Türkiye, Macaristan'a karşı mücadele etti ve maçtan 11-0'lık bir skorla yenilgiyle ayrıldı. Curling karışık takımlarda diğer maçlarda alınan sonuçlar da şu şekilde:

Türkiye-Macaristan: 0-11

Kenya-Çin: 0-2

Macaristan-Ukrayna: 5-8

Polonya-Japonya: 3-11

Güney Kore-İsviçre: 6-12

Ukrayna-İsviçre: 9-4

Güney Kore-Kenya: 2-0

Çin-Polonya: 13-8

Yarın ise erkekler futsal müsabakaları başlayacak. Türkiye, ilk maçında İtalya ile 10.30'da karşılaşacak. Ayrıca curling karışık takımlarda da Türkiye, sabah saat 09.00'da Çin, öğleden sonra ise 14.00'te Güney Kore ile mücadele edecek.

İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın heyecanı, futsal ve curling müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı