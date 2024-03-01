88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için başarılı bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, toplamda 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.S. adlı şahıs, evinde bazanın altında saklanırken yakalandı. Y.C.S.'nin ayrıca Tuz Pazarı ve Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen işyeri hırsızlıklarının da firari şüphelisi olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından, 8yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. adlı şahıs ile "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan" 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ. de başarılı bir operasyonla yakalandı.

Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyet yetkilileri, bu operasyonun halkın güvenliği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı