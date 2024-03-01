- Gündem

88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için başarılı bir operasyon düzenledi.

88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı mask
88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı
88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için başarılı bir operasyon düzenledi.

88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı

Operasyon kapsamında, toplamda 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.S. adlı şahıs, evinde bazanın altında saklanırken yakalandı. Y.C.S.'nin ayrıca Tuz Pazarı ve Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen işyeri hırsızlıklarının da firari şüphelisi olduğu belirlendi.

88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı

Yapılan çalışmaların ardından, 8yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. adlı şahıs ile "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan" 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ. de başarılı bir operasyonla yakalandı.

88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, evde kıskıvrak yakalandı

Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyet yetkilileri, bu operasyonun halkın güvenliği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bursa, Osmangazi, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, operasyon, kesinleşmiş hapis cezası, baza, Şüpheli, suç, firari

01 Mar 2024 - 19:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL