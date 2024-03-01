Aranan hükümlü yakayı ele verdi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde; hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından 4 ayrı suç kaydı nedeniyle adli makamlarca hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen A.E yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.