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Aranan hükümlü yakayı ele verdi

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aranan hükümlü yakayı ele verdi mask
Aranan hükümlü yakayı ele verdi
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aranan hükümlü yakayı ele verdi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dörtyol ilçesinde; hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından 4 ayrı suç kaydı nedeniyle adli makamlarca hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen A.E yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Aranan hükümlü yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Dörtyol, hapis cezası, hükümlü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Tutuklama, hırsızlık, gözaltı

01 Mar 2024 - 19:33 - Asayiş

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