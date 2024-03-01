“Yeni ve modern bir Hekimhan kuracağız”

Burada konuşan Tabaroğulları, Hekimhan’ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını arzuladıklarını söyledi. “Sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz” diyen Tabaroğulları, göreve geldikleri gün Hekimhan’ın değişiminin başlayacağını ve birliğin gücüyle yeni ve modern bir Hekimhan kuracaklarını dile getirdi.

“HEKİMHAN ÖNEMLİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAK”

TÜİK verilerine göre Türkiye’deki 973 ilçe arasında gelişmişlik açısından Hekimhan’ın 721’nci sıralara gerilediğine dikkat çeken Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, şunları kaydetti:

“Bu kadar önemli maden yataklarına sahip olacaksınız. Bu kadar önemli tarih ve doğa güzelliklerine sahip olacaksınız. Ancak gelişmişlik düzeyinde gerilere gideceksiniz. Yazık, Hekimhan bunu hak etmiyor. Hekimhanlı kardeşlerimiz de bu durumdan memnun değil. Biz önemli projelerimizle kısa sürede Hekimhan’ı ayağa kaldıracağız ve çağdaş modern bir Hekimhan’ı kurmanın adımlarını atacağız. Hekimhan yarınlarda Malatya’nın istihdam açısından en önemli çekim merkezi olacaktır. Binlerce insan Hekimhan’da yaşamaya gelecek. İşte biz Hekimhan’ı buna hazırlamak zorundayız. Planlarımız 100 bin nüfuslu bir Hekimhan’ı kurmak üzerine. Eğitim önceliğimiz olmak üzere, yaşam kalitesini artıracak sosyal projeleri çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN