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Malatya mazlumlar için el açtı

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ile Cuma namazı sonrasında, Türkiye genelinde 90 bin camide Gazze, Doğu Türkistan, şehitler ve dünyadaki tüm mazlumlar için dualar edildi. Yapılan etkinlik kapsamında Malatya’da da Cuma namazına müteakip tüm camilerde eller mazlumlar için açıldı.

Malatya mazlumlar için el açtı mask
Malatya mazlumlar için el açtı
Malatya mazlumlar için el açtı
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Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da Cuma namazı sonrasında eller; Gazze, Doğu Türkistan, şehitlerimiz ve dünyadaki tüm Müslümanlar için açıldı.

Malatya mazlumlar için el açtı

TÜM MALATYA DUAYA KATILDI

Türkiye genelinde 90 bin camide yapılan dua etkinliği, tüm Malatya’da da gerçekleştirildi. Gazze’de ve Doğu Türkistan’da soykırımın son bulması için dualar edildi. Dualarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Gazze, Doğu Türkistan, şehitlerimiz ve dünyadaki tüm mazlumlar için edilen dualar sonrasında, zor durumda bulunan Müslümanlar adına yardım toplandı.

Malatya mazlumlar için el açtı
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01 Mar 2024 - 18:44 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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