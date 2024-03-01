Malatya mazlumlar için el açtı

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da Cuma namazı sonrasında eller; Gazze, Doğu Türkistan, şehitlerimiz ve dünyadaki tüm Müslümanlar için açıldı.

TÜM MALATYA DUAYA KATILDI

Türkiye genelinde 90 bin camide yapılan dua etkinliği, tüm Malatya’da da gerçekleştirildi. Gazze’de ve Doğu Türkistan’da soykırımın son bulması için dualar edildi. Dualarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Gazze, Doğu Türkistan, şehitlerimiz ve dünyadaki tüm mazlumlar için edilen dualar sonrasında, zor durumda bulunan Müslümanlar adına yardım toplandı.