Malatya mazlumlar için el açtı

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da Cuma namazı sonrasında eller; Gazze, Doğu Türkistan, şehitlerimiz ve dünyadaki tüm Müslümanlar için açıldı.
TÜM MALATYA DUAYA KATILDI
Türkiye genelinde 90 bin camide yapılan dua etkinliği, tüm Malatya’da da gerçekleştirildi. Gazze’de ve Doğu Türkistan’da soykırımın son bulması için dualar edildi. Dualarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Gazze, Doğu Türkistan, şehitlerimiz ve dünyadaki tüm mazlumlar için edilen dualar sonrasında, zor durumda bulunan Müslümanlar adına yardım toplandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.