Konut sayıları günden güne düşüyor “38 bin daireye ne oldu?”

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Malatya ziyareti ve deprem konutlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Deprem bölgesindeki sorun ve sıkıntılarında ele alındığı programda vatandaşlar ve esnafların talepleri de gündeme getirildi.

“HAK SAHİPLİKLERİ DE ÇOK NETLEŞMEDİ”

Deprem bölgesi Malatya’ya gelen bakanların hak sahiplikleri ile ilgili açıklamalarında tezatlıklar olduğunu belirten BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu,

“Sayın Bakanımız Malatya'da kura çekimine gelmedi. Rahatsız olduğu söylendi sağlık probelmeleri olduğu belirtildi. İçişleri Bakanı geldi. İçişleri Bakanımızın gelip kura çekimiyle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda asıl ilgili bakanlığımız olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Özhaseki'nin yaptığı açıklamalar arasında ciddi fark var. Sayın Özhaseki, burada aylık bin, bin 500 arasında konut teslim edeceğiz dedi. İçişleri Bakanımız depremden en çok etkilenen 4 ilde aylık 15-20 bin konut teslim edileceğini söylemişti. Bunu Malatya’ya uyarladığımızda 4 bin 800 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanlığının verdiği rakamlar çok farklı. Özhaseki'nin verdiği rakamlar çok farklı. Yerelde Sayın Sami Er'in verdiği rakamlar ayrı. İki bakanımızı dinledikten sonra yerelde büyükşehir belediye başkan adaylarının ‘Biz şehri yeniden imar edeceğiz. En kısa zamanda çarşımızı bitireceğiz’ gibi söylemler içerisine girmemesi gerekiyor. İki bakanın da açıkladığı gibi bu olay tamamen bakanlık nezdinde yani iktidarın yetkisinde olduğunu görüyoruz. Sayın Bakanımız biz 5 kata izin veriyoruz, AFAD yetkileri de aynısını açıklıyor. 5 üstü kat belediyelerin sorumluluğunda olacak gibi bir ifade kullandı ki bu bana göre çok yanlış bir ifade. 108 bin hak sahibi 69 bine nereden düştü? 59 bine nereden düştü? Yani biz ilk baktığımızda 108 bin hak sahibi vardı. Şimdi bu hak sahipleri 69 bin diyor. Biri 79 bin diyor. Biri 54 bin diyor. Yani hak sahiplikleri de çok netleşmedi ama ilk baktığımızda 108 bin gibi köy evleriyle birlikte yapılması gereken işler vardı. Yani burada iki bakanımızın da açıklamalarına baktığımızda seçimi kurtarmaktan başka bir şey anlamıyorum burada. Yani tamamen seçim endeksli konuşmalar”

şeklinde konuştu.

“SEÇİMİ KURTARMAK İÇİN YAPILAN AÇIKLAMALAR”

Malatya’da yıkılan bölgenin sadece Akpınar ve Bakırcılar Çarşısı çevresi olmadığını kaydeden Bozkurtoğlu,

“Bakan Akpınar, Bakırcılar Çarşısı bölgesine gitti ama bizim Malatya'da sadece yıkık olan yer orası mı? Malatya'nın yükünü çeken esnaf kitlesi Sıtmapınarı’yla başlayıp Tevfik Temelli'ye kadar olan alan bizim Malatya'daki esnaf rezerv alanıydı. Yani daha çok ticaretin döndüğü yerdi. Buraya kimse sesini çıkarmıyor. Fuzuli darmadağın kimse sesini çıkarmıyor. Sadece şu anda konuşulan Akpınar ve Bakırcılar Çarşısı diye dilimize dolamışız. Sürekli konuşulanlar da aynı şeyi söylüyor, bakanlarda aynı şeyi söylüyor. Yerel yöneticiler de aynı şeyi söylüyor. İşte Bakırcılar Çarşısı ve Akpınar öne çıkıyor, bizim sadece yıkılan yerimiz orası değil ki. Baktığımızda bu tarafta daha çok esnaf kitlesi vardı. Ben bu açıklamalara baktığımda kesinlikle seçimi kurtarmak için yapılan açıklamalar. Yani bakıldığı zaman Sayın Bakan diyor ki biz bir yılda bunları halledeceğiz. Bir yılda sadece 2 bin 66 tane daire teslim edildi. Şu an İkizce’de altyapısı olmayan, okulu, esnafı, sosyal alanı, parkı olmayan, insanlar oraya gittiğini nasıl yaşayacaklarını düşünebileceği 2 bin 66 tane resmi olarak Sayın Valimiz Ersin Yazıcı’nın açıklaması 2 bin 66 konut yapılmış. Bunun hiçbirisinin altyapısı yapılmamış. 2 bin 66 konutu, bir yılda, 13 ayda yapamazken 70 bin yeri bir senede nasıl yapacaksın?”

ifadelerine yer verdi.

“38 BİN DAİREYE NE OLDU?”

Hak sahiplerine teslim edilecek konut sayılarının günden güne düştüğünü kaydeden Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ise,

“Öncelikle biz burada aylarca haber yaptık. 108 bin bağımsız konut yapılacak. 108 bin, İçişleri Bakanı'nın gelmesiyle 80 bine düştü. Geçtiğimiz gün Çevre ve Şehircilik Bakanı geldi 70 bine düştü. 38 bin daireye ne oldu? Neden düştü? Bunu açıklayan yok. İlk deprem olduğu zaman Cumhurbaşkanı geldi, bir yılda bütün daireleriniz teslim olacak dedi. Evlerinizi teslim edeceğiz dedi. Bugün ortalama 13 ay geçti. Toplam teslim edilen daire sayısı 5 bin 500 civarı. Ki o da Şehit Fevzi ve Gelinciktepe önceden yapılan dairelerdi. Onu da katarak 5 bin 500 dediler. Normalde 2 bin 500. 108 binden 70 bine düştük. 13 ayda teslim edilen 5 bin 500. Bugün 2 bakan da gelmiş. Bir yıl içinde teslim edilecek. Hani bir yıl içinde teslim edecektiniz? Biz size nasıl güvenelim? Çarşıda 5 bin 500 dükkandan bahsediyorlar, rezerv alan ilan ettiler. Bana kalsa her yeri yıkıp sıfırdan bir daha yapsınlar. Gerçekten eski binaların hepsini yıksınlar. Malatya'yı yeniden inşa etsinler. Çok düzenli, çok meydanı olan bir çarşı olsun mesela. Ama hiç rezerv alanı yapacağım demiyorsunuz aylar öncesinden insanlar binasını tadilat yapıyor. Milyonlarca para harcıyorlar binalarına. Bugün geliyorsunuz biz rezerv alanı ilan ettik diyorsunuz, karot alıyorsunuz, bu sağlam değilmiş bu binayı yıkacağız diyorsunuz. Yazık değil mi bu insanlara? Mallarını kaybettiler, canlarını kaybettiler. Evler asan görenler tadilat yaptılar. Devlet uyaracak toplumu. Devlet bugün için var. Erken tadilat yapmayın. Daha artçılar olacak, yeniden binalarınız hasar görebilir demesi lazım. Dairelerini, binalarını tadilat yapanlar artçılarla birlikte yeniden hasar gördü. Verdikleri para da boşa gitti. Millet evini tadilat ederken iyi usta yoktu. Önüne gelen ustayım diye geziyordu. Bir liralık malı 4 liraya sattılar. Normalde 10 liraya tadil edecekleri bir daireyi 40 liraya tadil ettiler ve dairede mahvoldu. Ustalık yok. Dünden bugüne bu Malatya insanı rezil oldu gerçekten. Hem parasıyla hem malıyla hem canıyla rezil oldu. Bakıyoruz açıklamalara 3 gün önce gelen bakan ayrı açıklıyor. Bugün gelen bakan ayrı açılıyor. 4 ay önce vali ayrı bir açıklama yapıyor”

diye konuştu.

“BU KADAR UMUT VERİLMEZ”

Konutlar bir yılda teslim edilecek denilerek insanlara umut verildiğini belirten Aydın,

“Bugün rezerv alanları da dahil ada ada bir proje görmedik. Sadece seçimden dolayı açıklıyorlar. Sadece bir yıl insanlar umut veriyorlar. 13 ayda 5 bin 500 daire teslim edilmişse kimse kusura bakmasın ben bir yıl içinde 80 bin dairenin teslim edileceğine güvenemem. Bazı köyler Sayın Bakan açıkladı fay hattındaymış, günaydın. 13 ayda yeni mi anlaşıldı? Neden 13 ayda onlara yeni yer bulunup zemine etüdü yapılmadı? Daha bundan sonra mı yapılacak? Niye hızlı davranılmadı? 25 bin şu an yapılmakta olan daire varmış. Ne olacak bir yıl içinde de birden 60-70 bin tane daha yapılacak. Bunu da geçtim bu depremde ağır hasar gören binalar, daha rezerv alanları var. Rezerv alandaki binalar da yıkılacak. Bir yılda mı hepsi bitecek? Ben şahsen bu hızla giderlerse 10 yılda millet alırsa vallahi yine helal olsun. Sağlam kalan yerleri Tecde yolunun üzeri konteynerlerle doldurdular insanlar yürüyemiyor. Orada koydukları konteynırlarda esnaflar siftah yapamıyorlar. Yarısı boş. Bazı parklara koymuşlar. Kimin oturup kimin kalktığı belli değil. Bir güvenlik sorunu bile çıktı orada. Çarşıda insanların yıkılan binalar var. O yerlere konteyner koyanlara aylık 25 bin lira kira istiyorlarmış. Bu kanuni mi acaba? Ben Sayın Vali Bey'e soruyorum. Bu kanuni mi bir araştırın. Bu bile ranta dönüştü. 8 bin kilometre asfalt diyorlar. Ben yine söylüyorum Selahattin Gürkan depremden önce hizmet etmiş olabilir, hizmet etti. Asfaltlar nerede? Biz her gün arabayla geziyoruz. Her yer çukur dolu. Elektrik yok. Bizle dalga mı geçiyorlar ben şimdi inanacağım, bir yıl içinde her şey düzelecek. O para nerede? O işçiler nerede? Biz evi tadilat etmeye işçi bulamıyoruz. O kadar işçi nerede bulacaksın? O kadar mühendis nerede bulacaksın? Bu insanlara da bu kadar umut verilmez. Geçen gün vatandaşın biri diyor ki devletimizden Allah razı olsun geldi elinden gelen mücadeleyi verdi o ayrı bir olay ama konteyner evler verdiler daha ne olsun? Eyvallah sen otur orada. Sana ev de vermezsinler. Herkes senin gibi düşünmüyor. Neyin yalakalığını yapıyorsunuz? Basın, bazı insanlar, siyasetçiler, sizin hakkınızı savunuyor. Burada insanlarla biz yeri geliyoruz kötü oluyoruz. Bakıyorsun bazıları çıkmış 80 bin adına 117 bin kişinin adına biz konteynerlerden memnunuz diyor”

söyleminde bulundu.

“TEK TEK BAKIN KİMLERE KONTEYNER VERİLDİ”

Malatya’da bir başıboşluk olduğunu dile getiren Aydın,

“5 bin 500 kişiye kura çekildi bu kurada çıkanlar kim? Ev alanlar kim niye bir listesi yayınlanmıyor? Bazı yerlere iki hak sahibi birden veriliyor. Bu organizasyonla mı bu şehri düzeltecekler. Bir organizasyon, planlama yok. Şehrin bir taslağı yok. Çarşıyı yapıyorlar, proje nedir bilen yok. Soruyoruz açıklayan yok. Kimsenin umurumda değil. Biz 8 aydır seçim. Bir an önce bitsin de bu şehri yapacaksanız yapın. Bizim inancımız kalmadı. Gerçekten kalmadı. Bir düzen yok. Yolun ortasına lavabo yapmışlar. Bu şehir böyle mi olacak? Sosyal alanlara konteynerler koymuşlar. O konteynerlerde bazı esnaflar gerçek anlamda esnaflık yapıyor. Gerisi kime kiraya verdiği belli değil. Tek tek bakın kimlere konteyner verildi. Kim gerçek anlamda kullanıyor? Kim kullanmıyor? Tespit edin çıkarın. Hesaplasınlar iddia ediyorum yüzlerce konteyner boş çıkar. Bir başıboşluk var seçim için ses çıkarmayalım diyorlar. Haksızlık olsun. Evi sağlam olana da konteyner verelim. Kimin parasıyla veriyorsun? Ben konteyner kentlerden bahsetmiyorum birinin villası var konteyner almış. Var mı böyle bir şey, yazık değil mi yani? Tarla, bağ, bahçelere konteyner koymuşlar. Gidin bir bakın bunlar kim? Tespit edin. Bu devletin parasına yazık değil mi? Bir düzen kalmamış, şehrin bir düzeni kalmamış”

ifadelerine yer verdi.

“DEMEK Kİ BU ŞEHRİN ASAYİŞ SORUNU YOK”

Malatya’da hırsızlık olaylarının da artış gösterdiğini söyleyen Aydın,

“Her yerde hırsızlık oluyor. Ama her sokakta trafik polisi var. Bu şehrin tek sorunu trafik mi? O da olsun ama iki tane de asayiş polisi koyun, gelenin geçenin üstünü arasınlar. Bir bakın arabayla gidiyoruz her yerde trafik kontrolü. Demek ki bu şehrin asayiş sorunu yok. Hırsızlık sorunu yok. Hiç bir sorun yok? Herkes hırsızlık artmış diyor, hırsızlıkla ilgili bir şey yok. İnsanların güvenliği yokkonteynerlarda. Kanalboyunun hemen çıkışına konteynerlar koymuşlar. Kaldırımda yürüyecek yer yok. Araba duracak yer yok. Nasıl alışveriş yapacaklar oradan? Bir planlama yok. Sadece dostlar bizi pazarda görsün. Göz boyama. İş yapmış, yapmamış, onu düşünen yok. Toplumda bir talep de yok. Bir talep de yok aslında. Toplum da ya her şeyden memnun ya da memnunmuş gibi gözüküyor. Hiçbir ses çıkmıyor. Bir istek yok. Yarın çarşı yapacaklar 2-3 yıl sonra o esnafın o dükkana dolduracağı eşya için parası kalmayacak. Malatya öyle bir duruma gelmiş ki, çarşıda konteynerler kiraya veriliyor artık. Biz daha 10 yıl bu depremi konuşuruz, aynı yerde oluruz. Az çok görebiliyoruz. Az çok neler olabileceğini anlayabiliyoruz. Sadece topluma umut veriyorlar. Toplumun da bir talebi yok maalesef”

açıklamasında bulundu.