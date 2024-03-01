Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya gelerek program gerçekleştireceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında ağır hasar alan Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmesi, bir dizi temas ve incelemede bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya geleceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Malatya’da yapılan çalışmaları incelemesi, bir dizi temas ve görüşmelerde bulunarak program gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.