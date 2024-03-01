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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya gelerek program gerçekleştireceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında ağır hasar alan Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmesi, bir dizi temas ve incelemede bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor! mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya gelerek program gerçekleştireceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında ağır hasar alan Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmesi, bir dizi temas ve incelemede bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya geleceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Malatya’da yapılan çalışmaları incelemesi, bir dizi temas ve görüşmelerde bulunarak program gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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01 Mar 2024 - 18:17 Malatya- Gündem

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