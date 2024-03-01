01 Mar 2024 - 18:17 - Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya gelerek program gerçekleştireceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında ağır hasar alan Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmesi, bir dizi temas ve incelemede bulunması bekleniyor.