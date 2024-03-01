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Esnaf yorgun üzgün umutsuz

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Depremlerin ardından müşterilerinin kaybolduğunu ifade eden ayakkabıcı esnafları Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka tarafında kurulan konteyner çarşıya kimsenin gelmediğini ve iş yapamadıklarını ifade ediyorlar. Konteynerlerde ticaretin olmadığını söyleyen esnaf Şenol Bardakçı, “Siftahsız gelip gidiyoruz. Depremden sonra müşterilerimiz kayboldu. Gelen giden yok. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz, bizim tekrar canlanabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var” dedi. 

Esnaf yorgun üzgün umutsuz mask
Esnaf yorgun üzgün umutsuz
Esnaf yorgun üzgün umutsuz
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Yaklaşık bir ay önce Malatya Büyükşehir Belediyesinin arkasına kurulan konteynerlerde hizmet vermeye başlayan ayakkabıcı esnafları iş yapamamak ve KOSGEB kredisi alamamaktan dert yanıyorlar. Sıkıntıları hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar yetkililere seslendiler.

Deprem sonrası zor süreçlerden geçtiklerini söyleyen Şenol Bardakçı isimli esnaf,

 “Depremden önce Esnaflar Sitesi’nde ve Ayakkabıcılar Pazarı’nda dükkanımız vardı. Esnaflar Sitesi’nde toptan ticaret yapıyordum, Ayakkabı Pazarı’nda çocuklarım perakende ticaret yapıyordu. 5 dükkanımız vardı yıkıldı. KOSGEB’e müracaat ettik, henüz bir destek alamadık, halen değerlendirme aşamasında olduğu görülüyor. Yurt dışından gelen destekleri biz alamıyoruz ve 3 yıl sonra geri ödemeli. Depremin üzerinden bir yıl geçti biz bugün alsak bir yıl sonra nasıl ödeyeceğiz. Konteynerlerde ticaret yok.  Büyükşehir Belediyesinin arkasına taşındık şimdi müşteriler bizi arasalarda bulamıyorlar. Siftahsız gelip gidiyoruz. Bir aydır burada hizmet veriyoruz ama genelde hep AVM yanındaki çarşıdan alışveriş yapıyorlar buraya gelmiyorlar. Depremden sonra müşterilerimiz kayboldu. Gelen giden yok. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz, bizim tekrar canlanabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var”

şeklinde konuştu.

Esnaf yorgun üzgün umutsuz

“KENDİ BÜTÇEMİZ İLE ÇATI YAPIYORUZ”

KOSGEB desteklerinin verilmesini talep eden esnaf Bardakçı,

 “Yetkililerden talebimiz bir an önce KOSGEB desteklerinin verilmesi. Biz buraya gelmeden önce çatı yapılacak dediler ama yapılmadı. Kendi bütçemiz ile çatı yapıyoruz. Bir çeşme yapılmasını istedik, yapılmadı. Klima istedik verilmedi. Depremde evim yıkıldı bir tek ev kirası yardımı aldık onun dışında bir yardım almadık”

  ifadelerine yer verdi. 

Esnaf yorgun üzgün umutsuz

“SİFTAHSIZ DÜKKANI KAPATIYORUZ”

Siftahsız dükkan kapadıklarını belirten Abdulkadir Çalışır isimli esnaf ise,

“Maalesef burada iş yok. Depremden önce yerimiz Mısır Çarşısı’ndaydı. Orada işlerimiz iyiydi ama buraya geldik siftahsız dükkanı kapatıyoruz. Bir aydırlı buradayız ama vatandaş burayı bilmiyor”

açıklamasında bulundu.

Esnaf yorgun üzgün umutsuz

Esnaf yorgun üzgün umutsuz

Esnaf yorgun üzgün umutsuz

Esnaf yorgun üzgün umutsuz
 

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01 Mar 2024 - 18:08 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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