01 Mar 2024 - 18:08 - Gündem

Esnaf yorgun üzgün umutsuz

Depremlerin ardından müşterilerinin kaybolduğunu ifade eden ayakkabıcı esnafları Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka tarafında kurulan konteyner çarşıya kimsenin gelmediğini ve iş yapamadıklarını ifade ediyorlar. Konteynerlerde ticaretin olmadığını söyleyen esnaf Şenol Bardakçı, “Siftahsız gelip gidiyoruz. Depremden sonra müşterilerimiz kayboldu. Gelen giden yok. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz, bizim tekrar canlanabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var” dedi.