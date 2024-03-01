Esnaf yorgun üzgün umutsuz

Yaklaşık bir ay önce Malatya Büyükşehir Belediyesinin arkasına kurulan konteynerlerde hizmet vermeye başlayan ayakkabıcı esnafları iş yapamamak ve KOSGEB kredisi alamamaktan dert yanıyorlar. Sıkıntıları hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar yetkililere seslendiler.
Deprem sonrası zor süreçlerden geçtiklerini söyleyen Şenol Bardakçı isimli esnaf,
“Depremden önce Esnaflar Sitesi’nde ve Ayakkabıcılar Pazarı’nda dükkanımız vardı. Esnaflar Sitesi’nde toptan ticaret yapıyordum, Ayakkabı Pazarı’nda çocuklarım perakende ticaret yapıyordu. 5 dükkanımız vardı yıkıldı. KOSGEB’e müracaat ettik, henüz bir destek alamadık, halen değerlendirme aşamasında olduğu görülüyor. Yurt dışından gelen destekleri biz alamıyoruz ve 3 yıl sonra geri ödemeli. Depremin üzerinden bir yıl geçti biz bugün alsak bir yıl sonra nasıl ödeyeceğiz. Konteynerlerde ticaret yok. Büyükşehir Belediyesinin arkasına taşındık şimdi müşteriler bizi arasalarda bulamıyorlar. Siftahsız gelip gidiyoruz. Bir aydır burada hizmet veriyoruz ama genelde hep AVM yanındaki çarşıdan alışveriş yapıyorlar buraya gelmiyorlar. Depremden sonra müşterilerimiz kayboldu. Gelen giden yok. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz, bizim tekrar canlanabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var”
şeklinde konuştu.
“KENDİ BÜTÇEMİZ İLE ÇATI YAPIYORUZ”
KOSGEB desteklerinin verilmesini talep eden esnaf Bardakçı,
“Yetkililerden talebimiz bir an önce KOSGEB desteklerinin verilmesi. Biz buraya gelmeden önce çatı yapılacak dediler ama yapılmadı. Kendi bütçemiz ile çatı yapıyoruz. Bir çeşme yapılmasını istedik, yapılmadı. Klima istedik verilmedi. Depremde evim yıkıldı bir tek ev kirası yardımı aldık onun dışında bir yardım almadık”
ifadelerine yer verdi.
“SİFTAHSIZ DÜKKANI KAPATIYORUZ”
Siftahsız dükkan kapadıklarını belirten Abdulkadir Çalışır isimli esnaf ise,
“Maalesef burada iş yok. Depremden önce yerimiz Mısır Çarşısı’ndaydı. Orada işlerimiz iyiydi ama buraya geldik siftahsız dükkanı kapatıyoruz. Bir aydırlı buradayız ama vatandaş burayı bilmiyor”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.