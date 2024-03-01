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Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nazime Çilesiz’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fahriye Akdağ’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erdoğan Erenler’in taziye adresi: Şifa Mahallesi, Battalgazi,

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müslüm Pektaş’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

23 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Eray Erbay’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,

63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nebi Mutlu’nun taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Çatalkaya’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Maden’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Senem Develer’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Kiraz’ın taziye adresi: Haçovalılar Derneği, Yeşilyurt,

41 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasemin Yılmaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Battalgazi,

77 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Eştürk’ün taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir,

82 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şerife Arslan’ın taziye adresi Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt”

 

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01 Mar 2024 - 18:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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