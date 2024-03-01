Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nazime Çilesiz’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fahriye Akdağ’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Erdoğan Erenler’in taziye adresi: Şifa Mahallesi, Battalgazi,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Müslüm Pektaş’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
23 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Eray Erbay’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nebi Mutlu’nun taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rabia Çatalkaya’nın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Maden’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Senem Develer’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Kiraz’ın taziye adresi: Haçovalılar Derneği, Yeşilyurt,
41 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yasemin Yılmaz’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Eştürk’ün taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir,
82 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şerife Arslan’ın taziye adresi Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.