Ramazan ayı kapıda Malatya’da önlem alınmalı!

Ramazan ayı öncesi fiyat artışlarının olmamasını isteyen tüketiciler, mutlaka esnafların uyarılmasını istediler. Tüketiciler, Ramazan ayının ruhuna göre hareket edilmesini talep ederken, Tüketici Danışmanı Ali Düzova ise,

“Artık lokanta, restoran, pastane gibi yerlerdeki ürünlerin fiyatı tüketicilerin görebileceği yerlere koyuluyor. Bu düzenleme tüm esnaflar için getirilmeli. Mutlaka ürünlerin üzerinde ürünü nerden aldığı, kaça aldığı, ne kadar masrafının olduğu ve tüketiciye ne kadar satıldığı olmalı”

dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla her yıl fiyat artışları olduğuna dikkat çeken Tüketici Danışmanı Ali Düzova, bu Ramazan ayından önce veya Ramazan ayına bir hafta kala ya da Ramazan’dan bir hafta sonra tüm gıdalara zam yapılabileceği uyarısında bulundu.

“DENETİMİN MUTLAKA SIK ARALIKLARLA YAPILMASI GEREKİYOR”

Fiyatların sık sık denetlenmesi gerektiğini belirten Düzova,

“Her yıl Ramazan ayında gıda fiyatları yüzde 25-50 oranında artıyor. Bu da elbette tüketicinin lehine değil. Zaten yeterince fiyatlar yüksek. Bir de Ramazan ayı dolayısıyla fiyatlar yükselirse tüketicinin beli tamamen kırılacak, alışveriş yapamaz duruma gelecekler. Dolar, petrol yükseldi deniyor, doğru ama bu kadar da değil. Piyasayı araştırın, bakın, seyyar satıcısından tutun toptancıya kadar herkes yüzde 20’den yüzde 100’e kadar fiyat artışı yapıyor. Aslında abartılacak kadar pahalılık yok ülkede. Bunu biraz da bizim insanlarımız yapıyor. Hükümetin, Ticaret Bakanlığının, belediyelerin, zabıtaların denetimi çok fazla yapmaması bu gibi sonuçlara neden oluyor. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir düzensizlik olmaz. Denetim olmayınca herkes yine fiyatları artıracak. Yani denetimin mutlaka sık aralıklarla yapılması gerekiyor”

şeklinde konuştu.

“DEPREM BÖLGELERİNDE FIRSATÇILIK DAHA FAZLA”

Deprem bölgelerinde fırsatçılığın fazla olduğuna dikkat çeken Düzova,

“Fiyat pahalılığı Türkiye’nin her yerinde böyle ama deprem bölgelerinde daha fazla. Deprem bölgelerinde fırsatçılık daha fazla. Ben deprem olmadan önce bir tane el mendilini 2,5 TL’den aldım. Depremlerden sonra ben aynı mendilin tanesini 60 TL’den zorla 40 TL’ye indirdim. Malatya’da yıkım dışında ne değişti? Meyve aynı, sebze aynı, gıdalar aynı. Zaten insanlar depremzede, zaten mağdurlar. Bir darbe de neden fiyatlarla vuruyoruz?”

dedi.

“ESNAF ODALARINA DA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Esnaf odalarının da mutlaka kendi esnaflarını denetlemesini isteyen Düzova,

“Bu konuda denetimlerde verilen cezalar dışında tüketicilerin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Sadece tüketiciler pahalı ürünü almayabilir veya ürününü pahalı satan esnafı şikâyet edebilirler. Burada Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri, belediyeler kadar, Malatya’da bulunan esnaf odalarına da büyük görevler düşüyor. Ticaret İl Müdürlükler, belediyeler denetimlerini yapacaklar, esnaf odaları da devamlı esnaflarını gezecek. Bir ürünü pahalı mı gördü, hemen yetkisini kullanacak” ifadelerini kullandı”

diye konuştu.

“GERÇEK FİYATI NEYSE ETİKETLERDE O FİYAT OLMALI”

“Ticaret Bakanlığı lokanta, pastane gibi işletmeler için bir düzenleme getirdi” diyen Düzova, şunları kaydetti:

“Artık lokanta, restoran, pastane gibi yerlerdeki ürünlerin fiyatı tüketicilerin görebileceği yerlere konuyor. Bu düzenleme tüm esnaflar için getirilmeli. Mutlaka ürünlerin üzerinde ürünü nerden aldığı, kaça aldığı, ne kadar masrafının olduğu ve tüketiciye ne kadar satıldığı olmalı. Tüketiciler bu ürünlerin şişirme fiyatını artık görmemeli. Gerçek fiyatı neyse etiketlerde o fiyat olmalı. Tüketicilerimiz pahalı olan ürünlerden uzak durmalı. Bir ürünün fiyatı çok yüksekse hemen ilgililere şikâyet etmeli veya Alo 175’i aramalı. Böyle duyarlı olursak pahalı ürünlere karşı bir adım atmış oluruz.”

Malatyalı vatandaşlar da Ramazan ayı öncesi fiyat konusunda esnafların uyarılmasını istediler.

“BU AYIN RUHUNA GÖRE HAREKET EDİLMELİ”

Mutlaka fiyat denetimin sıklıkla yapılmasını talep eden Emine Korkmaz isimli vatandaş,

“Ramazan ayına bir şey kalmadı. Piyasa çok pahalı. İnsanlarımız bunu fırsata dönüştürebilirler. Bizler Ramazan ayını fiyat artışlarıyla geçirmek istemiyoruz. Ramazan ayı bereket ayı, bu ayın ruhuna göre hareket edilmeli”

ifadelerini kullandı.

“DİĞER GIDA ÜRÜNLERİ DE ZAMDAN ETKİLENECEK”

Mehmet Özden isimli vatandaş da,

“Bizler bu fiyat artışının suni olduğunun farkındayız. Bu artışlar Ramazanlık başta olmak üzere, diğer aylar da kendisini gösterecek. Asgari ücrete, memur, emekliye zam geldi, her şey birden bire arttı ve hala da artacak. Bir kilo etin fiyatı 500 TL oldu. Bu artış ramazanlıkta daha da kendisini gösterecek. Sadece et değil diğer gıda ürünleri, kahvaltılıklar da zamdan etkilenecek. Lütfen artık denetimler sıklaştırılsın, fırsatçılara fırsat verilmesin. Esnaflar uyarılsın, mutlaka gerekli olan tedbirler ne ise alınsın”

diye konuştu.