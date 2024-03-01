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Maraş'ta korkutan deprem!

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem; saat 17.09’da, 4.1 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Maraş'ta korkutan deprem! mask
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem; saat 17.09’da, 4.1 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

AFAD tarafından verilen bilgilere göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem; saat 17.09’da, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 
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01 Mar 2024 - 17:56 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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