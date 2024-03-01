Maraş'ta korkutan deprem!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem; saat 17.09’da, 4.1 büyüklüğünde, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.
AFAD tarafından verilen bilgilere göre merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem; saat 17.09’da, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.