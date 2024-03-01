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Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek mask
Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek
Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek
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DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Sivrikavak, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı bölgelerine,

Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akıncılar, Konaklı, Kayacık, Veysel Karani, Yurt, Ekinli, Yağmurtepe, Söğüt, Köprübaşı, Sarıtepe, Beşyol, Pınarca, Aktaş, Doluharman, Oğulcak, Bakırt, Düzlüce, Tuzkuyusu, Pınarova, Taraklı, Tepe, Yüklüce bölgelerine,

Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güleçler, Çukurköy, Taşdibek, Üçoyuk, Çatköy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ, Yapılar bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Sevindik, Fatih, Sarıgül bölgelerine,

Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek

Yarın 09.40-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Eğri, Dokuzçavuş, Dilektepe, Ulukapı, Oymaklı, Kumluca, Uzunkavak, Sıralı, Ayranlı, Uğurlu, Sarıdana, Eğri, Çevrimtepe, Narlıyurt, Ocaklı, Gündoğdu, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, İkizbağlar, Yedikapı, Başçavuş, Kayahisar, Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Daltepe, Kalkancık, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Zinihari, Çeltikyolu, Yaylacı, Kapılı, Elmadalı, Gözlüce, Otluk, Madenköy, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Oya, Suludere, Dişlinar, Cevizlik, Sevincik, Karaca, Karayel, Kasımlı, Ördekli, Ayn Kebir,

Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek

Yarın 09.40-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Bistan, Kesmetaş, Bindal, Nergizli, İkizler, Söbetaş, Derecik, Hörgüç, İnecik, Kömürlü, Hatti, Yatağan, Derinçay, Sivrikavak, Demirkapı, Sit, Nallıkaya, Turgutlu, Atmaca, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Tüylüce, Durankaya, Kırtepe, Fatih, Dilecik, Bağcılar, Asmalıdere, Doğruca, Cüm, Evsel, Bayındır, Yamaçlı, Çöğürlü, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Ormanlı, Kumlu, Belençay, Boylu, Yelken, Küfre, Aktaş, Yalkaya, Ormanbağı, Meşecik, Akgeçit, Yağcılar, İncekaya, Suluyazı, Pirinçli, Halenze, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Kayalı, Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı, Kale, Hıdran, Bombat, Çayağzı, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Akyamaç, Doluharman bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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01 Mar 2024 - 16:39 Siirt- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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