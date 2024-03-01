Siirt’te yarın 5 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Sivrikavak, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Akıncılar, Konaklı, Kayacık, Veysel Karani, Yurt, Ekinli, Yağmurtepe, Söğüt, Köprübaşı, Sarıtepe, Beşyol, Pınarca, Aktaş, Doluharman, Oğulcak, Bakırt, Düzlüce, Tuzkuyusu, Pınarova, Taraklı, Tepe, Yüklüce bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güleçler, Çukurköy, Taşdibek, Üçoyuk, Çatköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ, Yapılar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Sevindik, Fatih, Sarıgül bölgelerine,
Yarın 09.40-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Eğri, Dokuzçavuş, Dilektepe, Ulukapı, Oymaklı, Kumluca, Uzunkavak, Sıralı, Ayranlı, Uğurlu, Sarıdana, Eğri, Çevrimtepe, Narlıyurt, Ocaklı, Gündoğdu, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, İkizbağlar, Yedikapı, Başçavuş, Kayahisar, Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Daltepe, Kalkancık, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Zinihari, Çeltikyolu, Yaylacı, Kapılı, Elmadalı, Gözlüce, Otluk, Madenköy, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Oya, Suludere, Dişlinar, Cevizlik, Sevincik, Karaca, Karayel, Kasımlı, Ördekli, Ayn Kebir,
Yarın 09.40-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Bistan, Kesmetaş, Bindal, Nergizli, İkizler, Söbetaş, Derecik, Hörgüç, İnecik, Kömürlü, Hatti, Yatağan, Derinçay, Sivrikavak, Demirkapı, Sit, Nallıkaya, Turgutlu, Atmaca, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Tüylüce, Durankaya, Kırtepe, Fatih, Dilecik, Bağcılar, Asmalıdere, Doğruca, Cüm, Evsel, Bayındır, Yamaçlı, Çöğürlü, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Ormanlı, Kumlu, Belençay, Boylu, Yelken, Küfre, Aktaş, Yalkaya, Ormanbağı, Meşecik, Akgeçit, Yağcılar, İncekaya, Suluyazı, Pirinçli, Halenze, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Kayalı, Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı, Kale, Hıdran, Bombat, Çayağzı, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Akyamaç, Doluharman bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.