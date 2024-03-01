Konyalılar yarın bu saatlere dikkat

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

MEDAŞ Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Akşehir ilçesine bağlı Adsız Mahallesi, Kozağaç Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-12.30 saatleri arasında Akşehir ilçesine bağlı Yaşarlar Mahallesi, Yazla Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Akşehir ilçesine bağlı Bozlağan Mahallesi, Ortaköy Mahallesi bölgelerine,

Yarın 17.00-18.30 saatleri arasında Akşehir ilçesine bağlı Adsız Mahallesi, Kozağaç Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-10.30 saatleri arasında Beyşehir ilçesine bağlı Müftü Mahallesi, Kozağaç Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Akburun Mahallesi, Alemdar Mahallesi Bağlar Mahallesi, Bardakçı Mahallesi, Çaybaşı Mahallesi, Dedemoğlu Mahallesi, Güvercinlik Mahallesi, İzzetbey Mahallesi, Karkın Mahallesi, Küçükköy Mahallesi, Türkmencamili Mahallesi, Üçhüyük Mahallesi, Ürünlü Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Toros Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Kargacı Mahallesi, Servili Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-14.30 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Beratlı Mahallesi, Pusat Mahallesi, Atlantı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-13.30 saatleri arasında Karapınar ilçesine bağlı Apak Mahallesi, Fevzi Paşa Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Hotamış Mahallesi, Sandıklı Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Sarayönü ilçesine bağlı Doğu İstasyon Mahallesi, Hatip Mahallesi, İnli Mahallesi, Saraç Mahallesi, Selimiye Mahallesi, Yenicekaya Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgesine,

Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Sarayönü ilçesine bağlı Gözlü Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.