Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Nevşehir’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
MEDAŞ Nevşehir’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Raşitbey Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ Karaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar Köyü, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.