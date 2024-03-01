01 Mar 2024 - 16:37 - Gündem

Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir ve Karaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir ve Karaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…