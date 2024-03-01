- Gündem

Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Nevşehir ve Karaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Nevşehir ve Karaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı mask
Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı
Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Nevşehir’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı

MEDAŞ Nevşehir’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu Köyü bölgesine,

Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Raşitbey Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MEDAŞ Karaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Ermenek ilçesine bağlı Aşağıçağlar Köyü, Aşağıçağlar Köyü, Güney Mevkii, Aşağıçağlar Köyü, Harmanbağı Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Nevşehir ve Karaman için uyarı yapıldı

# Elektrik kesintisi, nevşehir elektrik kesintisi, karaman elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi

01 Mar 2024 - 16:37 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL