“Malatya bu seçimde çantada keklik olmadığını göstermeli”

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, adaylığını açıkladıktan sonra sürekli sahada olduğunu ve her gün binlerce insan ile yüz yüze görüştüğünü dile getirerek,

“Şehrimizin sorunlarını konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Tabi çok sıkıntılar var, çok sorunlar var ama bunun yanında umutları da var, hayalleri de var, beklentileri de var. İnsanlarımız gerçekten bu şehrin geleceğine güvenmek istiyorlar. İnsanlarımız bir an önce bu şehrin ayağa kalkmasını istiyor”

dedi.

“HER ALANDA BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ MEVCUT”

Malatya’da sistemin ve mekanizmaların çalışmadığını ifade eden Gezer,

“Adeta bir ölü toprağı serpilmiş havası şehrimizde hala devam ediyor. Her alanda bir belirsizlik var, her alanda bir bilgi kirliliği mevcut. Her alanda bu şehrin daha ileriye taşınması için ortaya konması gereken performansla ilgili sorunlar var. Dolayısıyla hala bu sorunlar devam ediyor. Ve birçok insan da artık umudunu seçim sonrasında saklamış durumda. 120 bine yakın insanımız konteynerde yaşıyor. 200 bini aşkın insanımız şehir dışında, şehre dönmeyi bekliyor. Bu altyapının bir an önce oluşturulmasını bekliyorlar. Bunun için de mekanizmaların çalışmasını, sistemin çalıştırılmasını bekliyorlar”

şeklinde konuştu.

“MÜTHİŞ BİR BELİRSİZLİK VAR”

Dikkat çeken sorunlardan bir tanesinin de şehrin içinde bulunduğu belirsizlik olduğunun altını çizen Gezer,

“Mekanizmaların işletilmemesi, insanların yeterli bilgilendirilmemesi, katılım konusunda ortak akıl işletilmemesi, dayanışma konusunda gerekli hassasiyetlerin gösterilmemesi, şehrin nereye ve nasıl gittiği konusunda müthiş bir belirsizlik var”

dedi.

“AKIL SERMAYESİNİ BU SÜRECE DÂHİL EDECEĞİZ”

Geçmişte görev aldıkları tüm mecralarda katılımcılık, ortak aklın işletilmesi ve çoğulculuk konularında önemli işler yaptıklarının altını çizen Gezer,

“Bizden daha fazlasını hatta çeyreğini bile ortaya koyan herhangi bir kurum ya da kişi, bir grup olmamıştır. Biz yüzlerce kez insanlarımızla bir araya geldik, konuştuk. Geçmişimizde ne yaptıysak, ne karar aldıysak beraber karar aldık. Yetki aldığımızda da İnşallah 31 Mart'tan itibaren aynısını yapacağız. Bu şehirde ne yapılacaksa birlikte karar alacağız, ne karar alınacaksa, ne yapılacaksa da birlikte yapacağız. Bu şehirde çok sayıda yetkin insan var, üniversitesinde var, belediyelerinde var, sivil toplumda var, kamuoyunda var, özel sektöründe var. Ama maalesef bu insanlarımız sürece katılmıyor, yani müthiş bir insan israfı var. Yani çok ciddi bir sermaye var elimizde kesinlikle biz bu insan ve akıl sermayesini bu sürece dâhil edeceğiz”

şeklinde konuştu.

“HİZMET DEDİĞİNİZ ŞEY ÇANTADA KEKLİK GÖRÜLEN İLLERE GİTMİYOR”

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi için partilerin çekişmesine de değinen Büyükşehir Bağımsız Adayı Prof. Dr. Gezer,

“İstanbul’da rekabet var, herkes bir projeyle ortaya çıkıyor. Herkes bir iddiayla ortaya çıkıyor. Artık İstanbul çantada keklik değil. Malatya da çantada keklik olmadığını gösterdiği anda kıymete binecek ve hizmet yağmaya başlayacaktır. Malatya'yı almak için herkes birbiriyle yarışmaya başlayacak, hizmet gelecek. Hizmet dediğiniz şey, çantada keklik görülen illere gitmiyor. Böyle kaybetme riski olan illere gidiyor. Rekabet olan illere gidiyor”

dedi.

“YETKİ ALDIĞIMIZDA MALATYA’DA HER ALANDA TAM BİR SEFERBERLİK BAŞLAYACAK”

Asrın felaketi sonrası yapılan kalıcı konutların azlığına da değinen Bağımsız Başkan Adayı Gezer,

“Bunu sadece TOKİ ile yapamayız. İşte TOKİ’nin en hızlı çalıştığı dönem bu dönemdi, oda 5- 6 bin tane ev yaptı. Onun da daha bir kısmını da teslim edemedi. Burada Büyükşehir Belediye’mizin şehre sahiplik etmesi gerekiyor. Bütün süreçleri Büyükşehir'in yönetmesi gerekiyor. Hatta şu anda Emlak Konut'un, TOKİ’nin üstlendiği projeleri bile ya da en azından onların yönetiminin Büyükşehir Belediyesi’nde olması gerekiyor. Ankara'da oturarak buraları yönetemezsiniz. Buradan da Malatyalı hemşerilerimize sesleniyorum. Yetki aldığımızda Malatya’da her alanda tam bir seferberlik başlayacak. Kentleşmesinden, konut üretimine, ekonomisinden sanayisine, tarımından sporuna, kültüründen eğitimine tam anlamıyla heyecan verici bir süreç başlayacak. Burada söz veriyorum. Bunların tamamının yol haritasını çalışmış birisi olarak söylüyorum. Tam bir seferberlik başlayacak”

şeklinde konuştu.

“HANGİ GÜNDE HANGİ AYDA NE YAPILACAK BUNLARI TEK TEK BELİRLEDİK”

Şu anda Malatya'nın 5 yılını planladıklarını da ifade eden Gezer, ilk 100 günde acil eylem planlarının da hazır olduğunu dile getirdi. Kısa ve uzun vadeli planlarının da hazır olduğuna değinen Gezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“3 aylık, 6 aylık, 2 yıllık ve 5 yıllık planların tamamı, hangi günde, hangi ayda ne yapılacak, bunları tek tek belirledik. Göreve geldiğimiz günden itibaren 100 günlük acil eylem planımız devreye girecek. İlk işimiz stratejik kent yönetimine geçeceğiz. Bu şehir yıllardır temel kamu hizmetlerine odaklanarak gitmiş. Böyle bir kent yönetimi olmaz. Etkin bir kamu iletişim sistemi kuracağız. Bilgilendirme sistemi ile günlük, haftalık ve aylık değerlendirmelerimizi kamuoyuna duyuracağız. Belki de ilk bir ayda bütün belirsizlikleri ortadan kaldırmak için tam bir seferberlik başlatacağız. Belirsizlik kriz demektir, kaos demektir. Bunu dışında hemen şehrin enkaz görüntüsünü sileceğiz, şehrin her kesimine yönelik etkinlikler başlatacağız. Kültürel etkinlikler, sanatsal etkinlikler ile şehir biraz canlanacak. İnsanların moral ve motivasyonu artıracak. Bir kere şehrin bütün sokaklarını hızlıca ışıklandıracağız. Hızlıca bütün mahallelerimizde başlayarak özel sektörü de harekete geçirerek ve büyükşehir olarak da konut üretiminde ihtisaslaşmış bir firma kurarak hızlıca büyük çaplı konut projelerine girişeceğiz. Bir taraftan da çok sayıda binlerce arsa üretimine başlayacağız. Bu şehirde birçok insanımız kendine imkân verilmesi halinde bir arsa verilmesi halinde kendi evini yapabilecek az çok imkânı var. Bir belediye vatandaşlarına 500 metrekare arsa üretemiyorsa, veremiyorsa o belediye belediye olmaktan çıksın. Dolayısıyla her alanda bir seferberlik başlatacağız. Bizim ekonomi konusunda neler yapacağımız önceden hazır.”

GEZER: MALATYA ALAN EL DEĞİL VEREN EL OLMAK ZORUNDA

Malatya hakkında çalıştığını, sorunları gördüğünü kaydeden Gezer, Malatya’nın potansiyelinin büyük olduğunu da söyleyerek,

“Türkiye'nin eğitim konusunda en fazla proje üreten belediyesi olacağız. Türkiye'nin 5 yıl içerisinde iddia ediyorum en fazla konut üreten şehri olacak bu şehir. En fazla kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiren şehir olacak bu şehir. En fazla, en hızlı ayağa kalkan, en fazla mesafe alan, en hızlı gelişen şehir olacağız. Bütün süreçleri çalışmış birisi olarak söylüyorum, bu dünyadaki bütün kalkınma hamlelerini hikâyelerini incelemiş, araştırmış birisi olarak söylüyorum. Ülkemizdeki öne çıkmış bütün şehirlerin hikâyelerini yakından bilen birisi olarak söylüyorum ve bu konularla ilgili onlarca araştırma yapmış yazmış çizmiş üretmiş birisi olarak söylüyorum Malatya buna müsait, potansiyeli çok. Malatya'nın kaynağı çok. Malatya alan el değil veren el olmak zorunda. Bugün Malatya'nın geliri giderinin dörtte biri kadar. Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Konya besliyor bizi oysa biz beslenen bir şehir değil besleyen bir şehir olmak zorundayız. Buradan bu sözü veriyorum. Malatya 5 yıl içinde Ankara'dan beslenen değil Ankara'yı besleyen bir şehre dönüşecek”

ifadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN