Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ‘Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma’ seminerlerine Vefa Konağı’nda devam ediyor.

İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Seminer çerçevesinde yaklaşık 120 katılımcının ilaç kullanımlarıyla ilgili soruları Doç. Dr. Neşe Karakaş tarafından cevaplandırılarak kişisel ilaç kullanımı hakkındaki yanlış uygulamaların bilgisi verildi. Oturum dâhilinde seminer soru cevap ile tamamlandı.

Kaynak: BÜLTEN