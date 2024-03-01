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Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

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Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından periyodik aralıklarla sürdürülen ‘Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma’ seminerleri çerçevesinde ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ konusu Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlığı Dekan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzamanı Doç. Dr. Neşe Karakaş’ın anlatımıyla gerçekleşti.

Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı mask
Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı
Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ‘Aktif ve Sağlıklı Yaş Alma’ seminerlerine Vefa Konağı’nda devam ediyor.

Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Seminer çerçevesinde yaklaşık 120 katılımcının ilaç kullanımlarıyla ilgili soruları Doç. Dr. Neşe Karakaş tarafından cevaplandırılarak kişisel ilaç kullanımı hakkındaki yanlış uygulamaların bilgisi verildi. Oturum dâhilinde seminer soru cevap ile tamamlandı.

Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı
 
Yaşlılara akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Kaynak: BÜLTEN
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01 Mar 2024 - 16:29 Malatya- Gündem

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