- Asayiş

Çevre Yolunda bir kaza daha

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.K. (44) idaresindeki 44 ACU 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevre Yolunda bir kaza daha mask
Çevre Yolunda bir kaza daha
Çevre Yolunda bir kaza daha
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.K. (44) idaresindeki 44 ACU 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevre Yolunda bir kaza daha

Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Çevre Yolunda bir kaza daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Mar 2024 - 16:27 Malatya- Asayiş

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