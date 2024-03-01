Çevre Yolunda bir kaza daha

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.K. (44) idaresindeki 44 ACU 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı