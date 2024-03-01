Çevre Yolunda bir kaza daha

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza saat 11.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen F.K. (44) idaresindeki 44 ACU 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan F.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.