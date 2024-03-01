MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde

Fuarda yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi standına da katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan’ın katılım sağladığı fuarda çeşitli tanıtımlar yapıldı.
BİYOSENSÖR SİSTEMİ TANITILDI
Darende Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğretim üyeleri gözlüklerin imalat ve montajı hakkında bilgilendirmeler yaparken Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İdil Karaca Açarı’nın araştırmacı olarak yer aldığı ‘FMF Hastalığı Tanısı İçin Ekonomik ve Taşınabilir Biyosensör Sistemi’ de katılımcılara tanıtıldı.
Arapgir Meslek Yüksekokulunda görev alan Öğretin Görevlisi Ayşe Levent tarafından Anadolu’nun motiflerini yansıtan el sanatları de fuarda sergilenirken, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri de katılımcılara tatlı ikramında bulundu.
Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Cam ve Seramik Programı’nda görevli olan Öğretim Görevlisi Kamuran Karaağaç tarafından seramik ve camın modern tasarımlarının sunulduğu fuara katılan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye’nin ekonomik potansiyelini keşfetme ve yatırım yapma konusunda önemli bir platforma katkı sunmuş oldu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.