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MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın organize ettiği Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ne katılan Malatya Turgut Özal Üniversitesi standına ilgi büyük oldu. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak amacıyla Orduzu Pınarbaşı’nda bulunan Fuar Merkezi’nde 2 gün boyunca açık kalacak fuarda devlet eliyle sunulan destekler, hibeler, burslar ve teşvikler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde mask
MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde
MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde
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Fuarda yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi standına da katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan’ın katılım sağladığı fuarda çeşitli tanıtımlar yapıldı.

MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde

BİYOSENSÖR SİSTEMİ TANITILDI

Darende Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğretim üyeleri gözlüklerin imalat ve montajı hakkında bilgilendirmeler yaparken Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İdil Karaca Açarı’nın araştırmacı olarak yer aldığı ‘FMF Hastalığı Tanısı İçin Ekonomik ve Taşınabilir Biyosensör Sistemi’ de katılımcılara tanıtıldı.

MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde

Arapgir Meslek Yüksekokulunda görev alan Öğretin Görevlisi Ayşe Levent tarafından Anadolu’nun motiflerini yansıtan el sanatları de fuarda sergilenirken, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri de katılımcılara tatlı ikramında bulundu.

MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Cam ve Seramik Programı’nda görevli olan Öğretim Görevlisi Kamuran Karaağaç tarafından seramik ve camın modern tasarımlarının sunulduğu fuara katılan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye’nin ekonomik potansiyelini keşfetme ve yatırım yapma konusunda önemli bir platforma katkı sunmuş oldu.

MTÖ Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde

Kaynak: BÜLTEN

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01 Mar 2024 - 14:05 Malatya- Gündem

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