Böke Muhasebe Haftasını kutladı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.

Mali Müşavirlerin 6 Şubat depremlerinde mağdur olmalarına rağmen yarınlara kendilerini ve işletmeleri hazırlamaya devam ederken, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken beyanların tanzimi, gönderimi, denetimi ve veri akışını sağladıkları bildirildi.

“MUHASEBE TOPLUMSAL SORUMLULUKTUR”

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke yayımlamış olduğu mesajda, “Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır. Muhasebe mesleği; sayılarla büyük işler başarmak, alın terini korumak, insanlara umut olmak, ekonomiye nefes aldırmak, topluma değer katmaktır. Muhasebe toplumsal sorumluluktur” dedi.

“ÜLKEMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Serdar Böke’nin 1-7 Mart Muhasebe Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajın devamı ise şu şekilde:

“İlimizdeki Asrın felaketi olarak kabul ettiğimiz 6 Şubat depremi ile yaşanılan olumsuz şartlar ve süreçler Muhasebe Mesleğini de etkiledi fakat şu gerçeği değiştirmedi; Ekonomimizin önemli bir paydaşıyız, iş dünyamızın güven duyulan danışmanıyız. Tüm olumsuzluklara rağmen, acılarımıza rağmen el eleyiz yürek yüreğeyiz. Yaralarımızı birlikte saracağız ve Dayanışma ile daha güçlü olacağız. Ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.

Üreten, çalışan, mesleklerini büyük sorumluluk ve özveriyle yerine getiren bilgisi ve hizmetleriyle geleceğin muhasebesini yapan mali müşavirlerimizin ve Muhasebe Mesleğine emek vererek değer katan herkesin 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN