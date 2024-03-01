Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

2 MART CUMARTESİ EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Küçükevren-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 04:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Yenice-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Koca Sinan

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Kapucu

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 10:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Balabancık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 14:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Bozkurt

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Saraç İlyas

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Bayrambey

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 18:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Bozkurt

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 18:00

3 MART PAZAR EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 03:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 05:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Oğulpaşa-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Merkez-Varoş

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Sazlıdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Tayakadın-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Oğulpaşa-Oğulpaşa Mücavir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Kemal-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:30

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kocahıdır-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Eskikadın-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:30