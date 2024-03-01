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Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat! mask
Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!
Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

2 MART CUMARTESİ EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Küçükevren-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

01.03.2024 Cuma Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

01.03.2024 Cuma Saati: 15:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 04:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Yenice-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Fatih

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Koca Sinan

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Kapucu

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Balabancık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Bozkurt

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Saraç İlyas

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Bayrambey

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 18:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Bozkurt

Tahmini Kesinti Süresi

0,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

02.03.2024 Cumartesi Saati: 18:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

3 MART PAZAR EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 03:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 05:00

Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Oğulpaşa-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Merkez-Varoş

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Sazlıdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Tayakadın-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Oğulpaşa-Oğulpaşa Mücavir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Kemal-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:30

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kocahıdır-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Eskikadın-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:30

 

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01 Mar 2024 - 13:37 Edirne- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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