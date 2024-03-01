Edirne’de yaşayanlar hafta sonu dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
2 MART CUMARTESİ EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Küçükevren-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
01.03.2024 Cuma Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
01.03.2024 Cuma Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 04:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Yenice-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Fatih
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Koca Sinan
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Kapucu
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 10:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Balabancık-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 14:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Bozkurt
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Saraç İlyas
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Bayrambey
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 18:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Bozkurt
Tahmini Kesinti Süresi
0,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 17:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 18:00
3 MART PAZAR EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Karaağaç
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 03:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 05:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 17:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Oğulpaşa-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Merkez-Varoş
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Sazlıdere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Tayakadın-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Oğulpaşa-Oğulpaşa Mücavir
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Sarıcaali-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 10:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Kemal-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:30
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Kocahıdır-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Eskikadın-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 13:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 17:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.