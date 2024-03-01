Tekirdağ Cumartesi ve Pazar günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
2 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Marmaracıkosb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Hatip
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Muhittin
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Zafer
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Yulaflı
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-İstiklalkurtpınar Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
02.03.2024 Cumartesi Saati: 15:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
02.03.2024 Cumartesi Saati: 16:00
3 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KAPAKLI
Mahalle Adı
Merkez-Karaağaç Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 02:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Veliköy Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 02:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Şeyhsinan
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 07:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: MURATLI
Mahalle Adı
Merkez-İstiklalkurtpınar Osb
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 17:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 15:30
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 15:30
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
5,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 15:30
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Şeyhsinan
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Hatip
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 18:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Sarılar
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 18:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Hatip
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 18:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Veliköy-Yalıboyu Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 15:30
İLÇE: KAPAKLI
Mahalle Adı
Merkez-Karaağaç Osb
Tahmini Kesinti Süresi
0,983333333333333 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 23:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 23:59
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Veliköy Osb
Tahmini Kesinti Süresi
0,983333333333333 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 23:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 23:59
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.