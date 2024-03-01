Hatay’ın Altınözü Antakya Arsuz Defne Erzin ve Reyhanlı ilçeleri dikkat!

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Kanlıca, Merkez 6, Karaçalı, Yeni 11, Mobilyacılar Sitesi, Karaçalı 2, Yeni 2, Merkez 8, Karaçalı 3, Merkez 3, Karaçalı 1, Yeni 5, Merkez 32, Merkez 14, Merkez 31, Merkez 15, Merkez 29, Merkez 16, Karaçalı 5, Akcurun, Akcurun 2, Akcurun 14, Akcurun 24, Akcurun 13, Akcurun 40, Akcurun 30, Akcurun 20, Akcurun 16, Akcurun 9, Akcurun 23, Akcurun 19, Akcurun 5, Akcurun 15, Bitiren, Bitiren 1, Bitiren 11, Bitiren 13, Bitiren 7, Bitiren 4, Bitiren 9, Bitiren 17, Bitiren 5, Bitiren 6, Yukarı, Körpınar, Tilkicik, Aşağı, Aşağı 5, Aşağı 7, Yukarı. 1, Aşağı 4, Aşağı 6, İstiklal 17, Aksaray, Cumhuriyet, Gökçegöz, Aksaray 12, Aksaray 4, Cumhuriyet 14, Aksaray 5, Aksaray 9, Aksaray 2, Aksaray 7, Aksaray 6, Merkez 4 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Emirsultan, Özkanlar, Emirsultan 1, 5936., Özkanlar 2, Merkez 33, Merkez 28, 1. Meydan, 3. Meydan, Ayyıldız, Ayyıldız 26, Ayyıldız 9, Ayyıldız 25, Ayyıldız 11, Ayyıldız 21, Ayyıldız 20, Ayyıldız 15, Okul-, 1. Okul, Ayyıldız 17, Ayyıldız 16, Defne 10, Meydan, Ayyıldız 7, Ayyıldız 27, Ayyıldız 8, Ayyıldız 10, Ayyıldız 23, Ayyıldız 12, Ayyıldız 13, Ayyıldız 14, Ayyıldız 18, Kozluca Yolu, 5753., Defne 2, 5752., Ayyıldız 5, 5751., Defne 3, Tanışma 5, 2. Meydan 1, Ayyıldız 2, Ayyıldız 4, Ayyıldız 28, Defne 1, Atayurdu, Atayurdu 2, Atayurdu 3 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Kanlıca, Merkez 6, Karaçalı, Yeni 11, Mobilyacılar Sitesi, Karaçalı 2, Yeni 2, Merkez 8, Karaçalı 3, Merkez 3, Karaçalı 1, Yeni 5, Merkez 32, Merkez 14, Merkez 31, Merkez 15, Merkez 29, Merkez 16, Karaçalı 5, Akcurun, Akcurun 2, Akcurun 14, Akcurun 24, Akcurun 13, Akcurun 40, Akcurun 30, Akcurun 20, Akcurun 16, Akcurun 9, Akcurun 23, Akcurun 19, Akcurun 5, Akcurun 15, Bitiren, Bitiren 1, Bitiren 11, Bitiren 13, Bitiren 7, Bitiren 4, Bitiren 9, Bitiren 17, Bitiren 5, Bitiren 6, Yukarı, Körpınar, Tilkicik, Aşağı, Aşağı 5, Aşağı 7, Yukarı. 1 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Aşağı 4, Aşağı 6, İstiklal 17, Aksaray, Cumhuriyet, Gökçegöz, Aksaray 12, Aksaray 4, Cumhuriyet 14, Aksaray 5, Aksaray 9, Aksaray 2, Aksaray 7, Aksaray 6, Merkez 4, Emirsultan, Özkanlar, Emirsultan 1, 5936., Özkanlar 2, Merkez 33, Merkez 28, 1. Meydan, 3. Meydan, Ayyıldız, Ayyıldız 26, Ayyıldız 9, Ayyıldız 25, Ayyıldız 11, Ayyıldız 21, Ayyıldız 20, Ayyıldız 15, Okul-, 1. Okul, Ayyıldız 17, Ayyıldız 16, Defne 10, Meydan, Ayyıldız 7, Ayyıldız 27, Ayyıldız 8, Ayyıldız 10, Ayyıldız 23, Ayyıldız 12, Ayyıldız 13, Ayyıldız 14, Ayyıldız 18, Kozluca Yolu, 5753., Defne 2, 5752., Ayyıldız 5, 5751., Defne 3, Tanışma 5, 2. Meydan 1, Ayyıldız 2, Ayyıldız 4, Ayyıldız 28, Defne 1, Atayurdu, Atayurdu 2, Atayurdu 3 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı 3525., 2.Yılmaz, 3523., 74, 3517., 3515., 68, 4.Yılmaz, 63, 3519., 70, 3521., 3518., 3479., 65, 76, Arslan, 3501., 3524., 146, Şehit Polis Ahmet İşler, 109, 100., 89., 127., 3.Yılmaz, 6.Yılmaz, 77, 29, 116, 147., Dere 5, 120, 78, 129., 3516., 126., 5.Yılmaz, Şükrü Balcı, 148, 128., 3502, Ceylan 2, Ensar Çıkmazı, Çiftlik Çıkmazı, Şht.Cemal Arzu, Baraj Yolu, Yavuz Sultan Selim 2, Zeybek Deresi, Yavuz Sultan Selim (Karaksı), Osmaniye, Güzide, Cumhuriyet 22 bölgelerine,
Yarın 10.30-15.30 saatleri arasında Arsuz ilçesine bağlı Uluçınar 1, Sami Oytun, Çakır 2, 14., Yasemin 2, Yıldızlar, Çınar-, İskender Sayek, Deniz, Uluçınar 21, Zarif, Çakır, 1., Kilise, Sağlık, 10800., Akdeniz 6 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Kara Geçili, Toygarlı Yol Üzeri, Merkez, 9307., 9275., 9296., 9289., 9271., 9291., 9320., 9286., 9295., 9265., 9285., 9290., 9308., 9311., 9301., 9322., 9312., Karageçili, 9309., Ballıöz, Ballıöz Yolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., Ağ Mehmetli, Anıtlar, Baraj, Bulut, Çelen, Çetin Çavuş, Değirmenler, Fatih Camii, Fevzi Çakmak, Hacı Osman, Halil Eser, İbrahim Emiroğlu, İbrahim Sıtkı Kara, İzgiler, Kara Ali, Karakurum, Kardeşlik, Karlı, Köleli, Küçük Mahmutlu, Orhan Gazi, Poyraz, Sabri Baykara, Şair Nedim, Taze Ali, Tomi Kadir, Yağmur, Yahya Kemal bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Beyatlı, 1907, İçmeler, Şahin Tepesi, 751, 756, 757, Çallı İbrahim, Ikıllar, Kadir Karakurum, Lord Osman, Mithat Paşa, Sağlam, Bekir Ağalar, Çağdaş, Çay, Çelik, Erdemler, Fakılar, Fakıoğlu, Fatih, Fethi Okyar, Görkemler, Karcılar, Kazım Karabekir, Kurtuluş, Nalbantlar, Ömer Ağalar, Özgür, Özkan, Sanayi, Şehit Kürşat Ergörün, Şükrü Paşa, Ulusoy, Kazım Karabekir, Fethi Okyar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı 279., Oğulcan Tuna, Vahit Altuntaş, Şehit Yusuf Sural, 345., 1030., 344., Hasan Nasif, 1046., Yeni, 310., 317., 338., 340., 287., 336., 326., 331., 330., 314., 341., 328., 337., 334., 308., 342., 325., 335., 333., 306., 313., Ertuğrul Gazi, Mahmut Ekmen, 475, 319., 321., 324., 329., Mehmet Koray Cunedioğlu, 311., 343., 312., 316., 322., Kardelen, 323., 320., Batı Kardelen, 307., Ata Yıldız, 273., 1033., 318., 339., Yayarlar, Üniversite, Fevzi Tecirli bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.