01 Mar 2024 - 13:25 - Gündem

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…