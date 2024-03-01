Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Osmaniye’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bahçe ilçesine bağlı 414, 250., 419, 411 Nolu, 412 Nolu, Gücügün Dağı, 410.2 Nolu, 429 Nolu, Ömer Pekkan, 422 Nolu, 404., 403.1, 401.2, 425 Nolu, 400., 253., Mahmut Hoca, 417 Nolu, 262, Hasan Fettahlıoğlu, 410.1 Nolu, 409 Nolu, 413, 407, 415 Nolu, 426 Nolu, 260 Nolu, 442 Nolu, 400.1, 251 Nolu, Şehit J.Er İrfan Bayram, 421, Şehit J.Er Osman Kılıç, 258 Nolu, 257 Nolu, 438 Nolu, 416 Nolu, 418 Nolu, 263 Nolu, 252., 423 Nolu, 410, 401., 424 Nolu, 402., Şehit J.Er Mehmet Salman, Şehit Komiser Muhammet Zengin Bolat, 406., Şehit P.Onb. Halil Güneş, Fevzi Çakmak bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Alişanlı, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli, Akçataş, Kabayar, Azaplı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Galipli, Geyikağılı, Safiyeler, Karagedik, Agedik, Fındıklar, Merkez, Kayseri, Çukurfenk, Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Aydınlılar, 49, Halil İbrahimli, Gökçenler, Sumbas Yol Çatı Mevkii, Kölete Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Aşağı, Alişanlı, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 8 Nolu, 6., 7 Nolu, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Akçataş, 1, Pampalı, Yusuf İzzettin, Gökbüğet, Olucakgediği, Sıyrıngaç, Kösepınarı, Aras, Ali Paşa, Rifat, Köraliuşağı, Karakütük, Şabaplı, Üçkazan, Karacaaliler, Sarıböğsek, Murtcular, Karabıyıklar, Sarıcaferli, Kabayar, İlbistanlı, Harkaştığı, Ziyanlı, Yanıklar, Sarılar, Akkızlar, Hardallık, Göçmenler, Kalaycı, Soysallı, Söğütoluğu, Turna, Soğucak, Çaygeçit, Azaplı, Çöplüler, Kartın, Ahmetfakılar, Bahçeciler, Çildirler, Akköprü bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sumbas ilçesine bağlı Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Alişanlı, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli, Akçataş, Kabayar, Azaplı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sumbas ilçesine bağlı Galipli, Geyikağılı, Safiyeler, Karagedik, Agedik, Fındıklar, Merkez, Kayseri, Çukurfenk, Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Aydınlılar, 49, Halil İbrahimli, Gökçenler, Sumbas Yol Çatı Mevkii, Kölete Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Aşağı, Alişanlı, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 8 Nolu, 6., 7 Nolu, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sumbas ilçesine bağlı Akçataş, 1, Pampalı, Yusuf İzzettin, Gökbüğet, Olucakgediği, Sıyrıngaç, Kösepınarı, Aras, Ali Paşa, Rifat, Köraliuşağı, Karakütük, Şabaplı, Üçkazan, Karacaaliler, Sarıböğsek, Murtcular, Karabıyıklar, Sarıcaferli, Kabayar, İlbistanlı, Harkaştığı, Ziyanlı, Yanıklar, Sarılar, Akkızlar, Hardallık, Göçmenler, Kalaycı, Soysallı, Söğütoluğu, Turna, Soğucak, Çaygeçit, Azaplı, Çöplüler, Kartın, Ahmetfakılar, Bahçeciler, Çildirler, Akköprü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.