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Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek mask
Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek
Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek
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Toroslar EDAŞ Osmaniye’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bahçe ilçesine bağlı 414, 250., 419, 411 Nolu, 412 Nolu, Gücügün Dağı, 410.2 Nolu, 429 Nolu, Ömer Pekkan, 422 Nolu, 404., 403.1, 401.2, 425 Nolu, 400., 253., Mahmut Hoca, 417 Nolu, 262, Hasan Fettahlıoğlu, 410.1 Nolu, 409 Nolu, 413, 407, 415 Nolu, 426 Nolu, 260 Nolu, 442 Nolu, 400.1, 251 Nolu, Şehit J.Er İrfan Bayram, 421, Şehit J.Er Osman Kılıç, 258 Nolu, 257 Nolu, 438 Nolu, 416 Nolu, 418 Nolu, 263 Nolu, 252., 423 Nolu, 410, 401., 424 Nolu, 402., Şehit J.Er Mehmet Salman, Şehit Komiser Muhammet Zengin Bolat, 406., Şehit P.Onb. Halil Güneş, Fevzi Çakmak bölgelerine,

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Alişanlı, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli, Akçataş, Kabayar, Azaplı bölgelerine,

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Galipli, Geyikağılı, Safiyeler, Karagedik, Agedik, Fındıklar, Merkez, Kayseri, Çukurfenk, Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Aydınlılar, 49, Halil İbrahimli, Gökçenler, Sumbas Yol Çatı Mevkii, Kölete Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Aşağı, Alişanlı, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 8 Nolu, 6., 7 Nolu, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli bölgelerine,

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Akçataş, 1, Pampalı, Yusuf İzzettin, Gökbüğet, Olucakgediği, Sıyrıngaç, Kösepınarı, Aras, Ali Paşa, Rifat, Köraliuşağı, Karakütük, Şabaplı, Üçkazan, Karacaaliler, Sarıböğsek, Murtcular, Karabıyıklar, Sarıcaferli, Kabayar, İlbistanlı, Harkaştığı, Ziyanlı, Yanıklar, Sarılar, Akkızlar, Hardallık, Göçmenler, Kalaycı, Soysallı, Söğütoluğu, Turna, Soğucak, Çaygeçit, Azaplı, Çöplüler, Kartın, Ahmetfakılar, Bahçeciler, Çildirler, Akköprü bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sumbas ilçesine bağlı Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Alişanlı, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli, Akçataş, Kabayar, Azaplı bölgelerine,

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sumbas ilçesine bağlı Galipli, Geyikağılı, Safiyeler, Karagedik, Agedik, Fındıklar, Merkez, Kayseri, Çukurfenk, Müstenler, Yazıboyu, Reşadiye Köyü Mevkii, Aydınlılar, 49, Halil İbrahimli, Gökçenler, Sumbas Yol Çatı Mevkii, Kölete Mevkii, Küçükçınar, Demirciler, Gençaliler, İncirliburun, Köseli, Kızılömerli, Aşağı, Alişanlı, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 8 Nolu, 6., 7 Nolu, Kürtler, Davutlu, Akdam, Diniker, İncirliburun1, Karşıyaka, Aydınlar, Çintizli bölgelerine,

Osmaniye dikkat! 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sumbas ilçesine bağlı Akçataş, 1, Pampalı, Yusuf İzzettin, Gökbüğet, Olucakgediği, Sıyrıngaç, Kösepınarı, Aras, Ali Paşa, Rifat, Köraliuşağı, Karakütük, Şabaplı, Üçkazan, Karacaaliler, Sarıböğsek, Murtcular, Karabıyıklar, Sarıcaferli, Kabayar, İlbistanlı, Harkaştığı, Ziyanlı, Yanıklar, Sarılar, Akkızlar, Hardallık, Göçmenler, Kalaycı, Soysallı, Söğütoluğu, Turna, Soğucak, Çaygeçit, Azaplı, Çöplüler, Kartın, Ahmetfakılar, Bahçeciler, Çildirler, Akköprü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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01 Mar 2024 - 13:25 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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