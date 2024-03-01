Gaziantep İslâhiye Karkamış Nurdağı Oğuzeli Şehitkâmil ve Yavuzeli etkilenecek!

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:

“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında İslâhiye ilçesine bağlı Akınyolu, Alaca, Çınarlı, Öztürkler, Çubuk, Güngören, Karakaya, Fillitepe, Ortaklı, Şahmaran, Yesemek, Yeşilova bölgelerine,

Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Karkamış ilçesine bağlı Çamlık, Kaya Çıkmazı, Ateş, Bilgen, Bozkurt, Kutlu, Kocaaslan, Etiler, Vural, Karanfil1, Barak, Karanfil, Kıvırcık bölgelerine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Nurdağı ilçesine bağlı Çakmak bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Oğuzeli ilçesine bağlı Belören, Belören 6 Nolu, Küçükkaracaören, Dutluca, Göktepe, Gündoğan, İkizkuyu, Karataş, 36003 Nolu, 36001 Nolu, Şehit Hasan Kılınçlar, 36005 Nolu, 36002 Nolu, Kaşyolu, Koçaklar, Bozaslanlar, Alamut, Güzeloba, Yakacık, Yeniköy bölgelerine,

Yarın 09.00-10.30 saatleri arasında Oğuzeli ilçesine bağlı Vatan, Katre, Selin, Numan Durak Aksoy, Gelincik, Ergenekon, Eski Mezarlık, 46 Nolu, Yunuslar, Süleymanşah, Mehmet Ali Nafak bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Şehitkâmil ilçesine bağlı Milli Egemenlik, Doktor Nilüfer Özyurt, Yunus Emre, Ketayün Büyükbeşe, 61036, Karacaoğlan, 61045 bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Şehitkâmil ilçesine bağlı 07045 Nolu, 07046 Nolu, 07047 Nolu, 07052 Nolu, 07053 Nolu, Lefkoşe, 07100 Nolu, 42045 Nolu, 42047 Nolu, 42049 Nolu, 42050 Nolu, 42085 Nolu, Ş.İbrahim Karaoğlanoğlu, 42046 Nolu, 64084 Nolu bölgelerine,

Yarın 09.45-17.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı Girne, Haleplioğlu, Korutürk, Münüf Paşa, Şehit Yunus Emre Çelik, Çelik, Fedai Mehmet, Palandöken, Şoför Ali, Çetin, Fedai Kalmaz, Kasap Sait, Derviş Hacı, Tekel, 41093, 41094 Çıkmaz, 41095, 41099, 41100, 41101 Çıkmaz, 41102, 41104, 41105, 41106, 41107, 41115, 41116, 41117, 41118, 41120, 41121, 41122, 41123, 41124, 41125 Nolu Çıkmaz, 41126, 41130, 41150, 41179, 54010 Nolu, 54026 Nolu, Aşık Geçidi, Beledi Mehmet, Cerittli Mustafa, Ceydeli, Daryaka, Deniz, Erikli, Eski Dülük, Fedai Mehmetçıkmazı, Fedai Mustafa, Hacetcioğlu, Hacı Mahmut, Kaynak Geçidi, Namık Kemal, Onbaşı, Ökkeş Postacı, Postacı, Soylu bölgelerine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Mahmut Ağa, Şahinler, Bahadır, Şehit Hanifi Yıldırım, Park, Sağlık Ocağı, Mustafa Taşar, Şehit İbrahim Solak, Ebem, Merzimen, Stadyum, Kula, Yılmaz, Girne, Çavuşbaba, Pirketçiler, İnönü, Güngör, Balak, Kaplan, Özdal, Gaziantep, Araban, Kıbrıs, Şehit Adem Özdemir, Şahin, Güzel, Yöreli, 3., Hacılar, Yıldız, H.Sait Korkmaz bölgelerine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Akbayır, Çevreli, Aşağıkayabaşı, Bağtepe, Bakırca, Tandırcık, Ballık, Beğendik, Fıstıklıgaffar, Mahmut Ağa, Şahinler, Bahadır, Şehit Hanifi Yıldırım, Park, Sağlık Ocağı, Mustafa Taşar, Şehit İbrahim Solak, Ebem, Merzimen, Stadyum, Kula, Yılmaz, Girne, Çavuşbaba, Çiltoprak, Değirmitaş, Gündeş, Özdemir, 5 Nolu, Taş, Yüksek, PTT, 3 Nolu, Agbaba, Değirmen, 4 Nolu, 8 Nolu, Tepe, 18 Nolu, Şehit Ali Çiftçi, Araban, 2 Nolu, Maliyeciler bölgelerine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Kayacık, Lojmanlar, Şakirkabakoğlu, 1 Nolu, 15 Nolu, Gaziantep, Çiftçi, Karayılan, 33 Nolu, Altun, Şehit İbrahim Koç, Başpınar, 16 Nolu, 25 Nolu Sok, Mustafa Kemal, 34 Nolu, 6 Nolu, Turgut Özal, 25 Nolu, Yeni Gaziantep Araban, Şahinbey, Cafer Kaya, Kurtuluş, 133 Nolu, 146 Nolu, Göçmez, Gülpınar, Havuz, Küçük Havuz, Pirketçiler, İnönü, Güngör, Balak, Kaplan, Özdal, Kıbrıs, Şehit Adem Özdemir, Karahan, Karahüseyinli, Kasaba, Keşrobası bölgelerine,

Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Köşk, Kuzuyatağı, Küçükkarakuyu, Akkuyu, Sarıbuğday, Halilbaş, Sarılar, Şahin, Güzel, Yöreli, Hacılar, Yıldız, H.Sait Korkmaz, 41 Nolu, Şenlikçe, Dereköy, Yarımca, Yöreli Köyü, Aşağıyeniköy, Yukarıkayabaşı, Yukarıyeniköy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.