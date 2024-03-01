01 Mar 2024 - 12:25 - Siyaset

Yıldırım: Yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalı

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Rönesans Konteyner Kenti’nde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ailelerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, “Ben siyaset öncesinden de, sonrasında da özel çocuklarımızla her zaman bir arada oldum, bir araya geldim” dedi.