Yıldırım: Yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalı

Özel çocukları ziyaret eden Yıldırım, “Yerel yönetimler, yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalıdır. Herkesin karşılaşabileceği bu durumu yaşayan ailelere her zaman destek olmalıyız” şeklinde konuştu.
“AİLELERE BU SÜREÇTE DAHA FAZLA DESTEK VE KATKI SUNULMALI”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım özel çocukları olan ailelere deprem zamanında daha fazla destek sunulması gerektiğini de bildirerek,
“Deprem sürecinde özel çocuklar ve engelli kardeşlerimiz herkesten daha fazla sıkıntı çekti ve halen büyük sıkıntı içindeler. Özel çocukları olan ailelere bu süreçte daha fazla destek ve katkı sunulmalı, özel programlar yapılmalı. Deprem sürecinde belediyelerimizi özel çocukları olan ailelerin yanında göremedik, engelli bireyleri olan ailelerimizin yanında göremedik”
İfadesini kaydetti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.