- Siyaset

Yıldırım: Yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalı

ABONE OL Google News Sayfamız

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Rönesans Konteyner Kenti’nde özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ailelerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, “Ben siyaset öncesinden de, sonrasında da özel çocuklarımızla her zaman bir arada oldum, bir araya geldim” dedi.

Yıldırım Yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalı mask
Yıldırım Yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Özel çocukları ziyaret eden Yıldırım, “Yerel yönetimler, yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalıdır. Herkesin karşılaşabileceği bu durumu yaşayan ailelere her zaman destek olmalıyız” şeklinde konuştu.

Yıldırım: Yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalı

“AİLELERE BU SÜREÇTE DAHA FAZLA DESTEK VE KATKI SUNULMALI”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım özel çocukları olan ailelere deprem zamanında daha fazla destek sunulması gerektiğini de bildirerek,

“Deprem sürecinde özel çocuklar ve engelli kardeşlerimiz herkesten daha fazla sıkıntı çekti ve halen büyük sıkıntı içindeler. Özel çocukları olan ailelere bu süreçte daha fazla destek ve katkı sunulmalı, özel programlar yapılmalı. Deprem sürecinde belediyelerimizi özel çocukları olan ailelerin yanında göremedik, engelli bireyleri olan ailelerimizin yanında göremedik”

 İfadesini kaydetti.

Yıldırım: Yerel kurumlar her zaman özel çocuklarımızın yanında olmalı

Kaynak: BÜLTEN

# Yeniden Refah Partisi, Rönesans Konteyner Kent, Büyükşehir Belediye başkan adayı, malatya, Bilal Yıldırım, Malatya Yeniden Refah Partisi, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri

01 Mar 2024 - 12:25 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL