- Gündem

Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aynı zamanda Deprem Koordinatör Bakanı olduğu Malatya’da depremin 1’inci yıl dönümünde esnaf gezisi esnasında talep edilen klimaları kendi kişisel imkânları ile karşılayıp gönderdi. Keskin, esnaflar tarafından talep edilen yaklaşık 150 klimayı Bakan Ersoy’un kendi şahsi imkânları ile temin ederek yolladığını ve montajına başlandığını belirtti.

Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu mask
Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu
Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 6 Şubat depreminin yıl dönümünde esnaf gezisi sırasında Ankara Çarşında esnaflar tarafından talep edilen yaklaşık 150 klimayı kendi şahsi imkânları ile temin ederek yolladığını ve montajına başlandığını belirtti.

Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu

İŞ YERLERİNE MONTAJLANMAYA BAŞLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendi imkânları ile karşıladığı klimalar MESOB Başkanı Şevket Keskin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba gözetiminde Ankara Çarşısı’nda iş yerlerine montajlanmaya başlandı.

Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek,  “Depremden sonra Ankara Esnaf Teşkilatımız ve Ankara Valiliğimizin de destekleriyle çok güzel bir çarşımız yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle depremin ilk gününden beri Malatyalıların yanından hiç ayrılmayan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ayrıca teşekkür ediyoruz. Esnafımızın klimalar konusunda büyük bir sıkıntısı vardı. Sayın Bakanımız kendi imkânları ile alıp gönderdiği klimaların montajına başlanıldı. Bütün esnafımız adına Sayın Bakanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Esnafımızın büyük bir sıkıntısını giderdiniz” dedi.

Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu

“SAYIN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

 İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba ise, “Depremin ilk anından itibaren yaraların sarılması adına Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, tüm ekibiyle beraber, hem taşra, hem merkez ekibi sahada olmaya devam ediyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla MESOB Başkanımız Sayın Şevket Keskin’in gözetiminde esnaflarımızın klimaların montajına başladık.  Birkaç gün içinde tamamlanacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla Genel Müdürümüzün koordinasyonunda Bakanlık teşkilatları olarak sahada olmaya, Malatyalıların yaralarını sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu

Ankara Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaflar ise klimaları kendi şahsi imkânları ile temin edip gönderen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini ifade ettiler.

Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu
 
Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu

Kaynak: BÜLTEN

# Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kültür ve Turizm, Şevket Keskin, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, Malatya esnaf

01 Mar 2024 - 12:19 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL