Depremzede esnafa söz veren bakan sözünü tuttu

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 6 Şubat depreminin yıl dönümünde esnaf gezisi sırasında Ankara Çarşında esnaflar tarafından talep edilen yaklaşık 150 klimayı kendi şahsi imkânları ile temin ederek yolladığını ve montajına başlandığını belirtti.

İŞ YERLERİNE MONTAJLANMAYA BAŞLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendi imkânları ile karşıladığı klimalar MESOB Başkanı Şevket Keskin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba gözetiminde Ankara Çarşısı’nda iş yerlerine montajlanmaya başlandı.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ederek, “Depremden sonra Ankara Esnaf Teşkilatımız ve Ankara Valiliğimizin de destekleriyle çok güzel bir çarşımız yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle depremin ilk gününden beri Malatyalıların yanından hiç ayrılmayan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a ayrıca teşekkür ediyoruz. Esnafımızın klimalar konusunda büyük bir sıkıntısı vardı. Sayın Bakanımız kendi imkânları ile alıp gönderdiği klimaların montajına başlanıldı. Bütün esnafımız adına Sayın Bakanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Esnafımızın büyük bir sıkıntısını giderdiniz” dedi.

“SAYIN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba ise, “Depremin ilk anından itibaren yaraların sarılması adına Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, tüm ekibiyle beraber, hem taşra, hem merkez ekibi sahada olmaya devam ediyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla MESOB Başkanımız Sayın Şevket Keskin’in gözetiminde esnaflarımızın klimaların montajına başladık. Birkaç gün içinde tamamlanacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla Genel Müdürümüzün koordinasyonunda Bakanlık teşkilatları olarak sahada olmaya, Malatyalıların yaralarını sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ankara Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaflar ise klimaları kendi şahsi imkânları ile temin edip gönderen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini ifade ettiler.

Kaynak: BÜLTEN