Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi

Doğanşehir Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde iş güvenliği kuralları, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve verimli çalışma metotları anlatıldı.
“HERKESE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR”
İş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtip, belediye personelinin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için hizmet içi eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için herkese önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.
Başkan Zelyurt, "Personelimizin işlerini yaparken tüm tedbirleri almalarını, yasal hak ve sorumluluklarını bilmelerini ve eğitimli olmalarını önemsiyoruz. Bu noktada personelimize yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerimizi periyodik olarak sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.