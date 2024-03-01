- Eğitim

Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi

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Malatya Doğanşehir Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Doğanşehir Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Vahap Çelik tarafından hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdüren Doğanşehir Belediyesi personeline yönelik eğitim düzenlendi. Sinevizyon eşliğinde örneklerle bilgiler verildi.

Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi mask
Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi
Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi
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Doğanşehir Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde iş güvenliği kuralları, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve verimli çalışma metotları anlatıldı.

Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi

“HERKESE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR”

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirtip, belediye personelinin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için hizmet içi eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için herkese önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi

Başkan Zelyurt, "Personelimizin işlerini yaparken tüm tedbirleri almalarını, yasal hak ve sorumluluklarını bilmelerini ve eğitimli olmalarını önemsiyoruz. Bu noktada personelimize yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerimizi periyodik olarak sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediyesinden iş güvenliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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01 Mar 2024 - 12:01 Malatya- Eğitim

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