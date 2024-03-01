Niğde ve Kayseri’ye uyarı geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü; Balcı Mevkii’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Yelatan Köyü’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Tırhan Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Yeni Mahallesi, Efendibey Mahallesi, Güllüce Köyü, Şahsüleyman Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hasaköy Köyü’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Burhan Mahallesi, Efendibey Mahallesi, İlhanlı Mahallesi, Nar Mahallesi, Şahinali Mahallesi, Şahsüleyman Mahallesi bölgelerine,
Yarın 16.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Tırhan Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi Hacılar ilçesine bağlı Eğribucak, Beğendik mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık, Beğendik mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Vali İhsan Aras, Semerkent, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,
Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.