Dikkat! Adana’da 3 Mersin’de 8 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Beşçınar, Boemaklar, Kıbrıslar Merkez, Kocabağ, Küçükarap, Muratlı, Yanıkyurt, Zivrek, Savruk, Çamalağı, Karahanlı, Kuşderesi, Velicanlı Merkez, Tesbicek bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Gündoğdu, Gürleşen Merkez bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 4001 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Deniz, Kazanlı, Yaşar Çıkmazı, Parıltı Çıkmazı, Vezir Çıkmazı, Sultan, Reis, Marmara Çıkmazı, Kuşkonmaz Çıkmazı, Sevinç, Kuğu Çıkmazı, Anafor Çıkmazı, Aydın, Atatürk_12, Harbiye, Yaka, Toroslar_1, Hurma, Gudubes, Fabrikalar_1, Efe, Elmas, Duru, Kekik Çıkmazı, Poyraz, Noğay Çıkmazı, Nil, Barış, Uğur, Gürbüz, Çağrı, Işık-3 bölgelerine,
Yarın 10.30-17.30 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Pambıçak, Hekimler, Karahasanlar, Çatak, Aşağıboğuntu, Azapçukur, Köleyer, Yuvacık, Hocantı, Piladancık, Kilisebükü, Otluca, Duddibi, Yeniyer, Gökçeler bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Hal, Özler-, Açık, Anamur, Batur, Soğuksu, Gazi, Fatmasuyu, Batur/3 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Demirönem 2, Kuğu, 2.Kanal, 1025, Bozkurt 1, Güzeloluk, Mustafa Aksay, 1026, Sazbaşı, Kalleler, Fevzi Çakmak_1, 7001, Pelit, Kozalık, Gökçen, Uygunlar_1, Kılıçlar, Cezaevi, Bozkurt 2, 7002, Kuyubeleni, 6010, 6007, 6006, 6008, 6009, 6004, Kuran Kursu, Yavuz Sultan Selim, Yayla (Yeşildere), Yayla (Kale), Yayla, Şehit Hayati Bilgin, Şehit Bayram Dere (Yeşildere), Şehit Bayram Dere, Karahıdırlı, İstiklal_3, Güney, Eski Ören, Dayaklı, Bozkoyak, 802, 715, 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, 705, 704, 703, 701, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 211_1, 2 bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Hırmanlı, Uşakpınarı, Samadın, Gökbelen, Kesiksöğüt, Gonca, Ulupınar, Kızıl Yokuş, Bahçe, Taşdemir, Boztoprak (Mrkz), İnhisar, Kara Kise, Merkez/12, Merkez-, Pınarbaşı, Kavakoluğu, Merkez/Dedeler, Köprü, Bozburun, Dedelerentegre, Buhran, Akçakoyun, Tepe, Merkez/Delikkaya, Çeçalan, Karabük, Kuzguyu, Koca Oluk, Merkez, Somat bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Ceritler, Karadiken, Kemenli, Çiftlik, Köselerli Merkez, Türkmen, Özköy, Sarıveliler, Çolaklı/1, Çolaklı/2, Çolaklı bölgelerine,
Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı, Uşakpınarı, Samadın, Gökbelen, Kesiksöğüt, Gonca, Ulupınar, Kızıl Yokuş, Bahçe, Taşdemir, Boztoprak (Mrkz), İnhisar, Kara Kise, Merkez/12, Merkez-, Pınarbaşı, Kavakoluğu, Merkez/Dedeler, Köprü, Bozburun, Dedelerentegre, Buhran, Akçakoyun, Tepe, Merkez/Delikkaya, Çeçalan, Karabük bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 32170, Mersin Üniversitesi Kampus Alanı, Mehmet Akif Ersoy, Şakir Son, 34., Mimar Sinan, Üniversite, 32324, 32231, 32176, 32178, 32182, 32184, 32223, 32186, 32180, 32241, 32337, Ali Kaya Mutlu, 32188, 32172, 32158, 32162, 32225, 32227 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.