- Gündem

Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek! mask
Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!
Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Dağdibi, Andaç, Ortaköy, Aslanlı bölgelerine,

Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler (Merkez), Dicle, Şehrinuh, Atatürk (Merkez), Bahçelievler (Merkez), Dicle, Şehrinuh, Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Çavuşhan, Aşağı, Başağaç, Yeniaslanbaşar, Güneyçam, Kaymakamçeşmesi bölgelerine,

Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Kapılı, Özgen, Köprübaşı, Çardaklı, Cumhuriyet (Başverimli), Atatürk, Bahçelievler, Yamaç, Çiçekli, Sisli, Pınarönü, Babındak, Başvan, Şemalbeg, Dicle, Ofis bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Yeni (Merkez) bölgesine,

Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Güçlükonak ilçesine bağlı Taşkonak, Demirboğaz, Yağızoymak, Ağaçyurdu, Yenimah., Çevrimli, Çetinkaya, Yatağankaya, Koçyurdu, Sağkol, Bahçelievler, Cumhuriyet, Gümüşyazı, Çobankazanı, Soğucak, Karşıyaka bölgelerine,

Şırnak Uludere Merkez Silopi İdil ve Cizre etkilenecek!

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cudi, Caferi Sadık, Çatal, Kuştepe, Kurtuluş, Dirsekli, Vatan, Koçbeyi, Akçay, Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Boğaz, Yeni(Kasrik), Çavuşhan, Aşağı, Bahçelievler (Kasrik), Kızılsu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Elektrik kesintisi, şırnak elektrik kesintisi, Şırnak, son dakika şırnak, son dakika elektrik kesintisi

01 Mar 2024 - 11:34 Şirnak- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL