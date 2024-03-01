Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Savurkapı, Kayacan, Ensar, Kayacan, Şehidiye, Gül, Savurkapı, Medrese, Şar, Çabuk, Nur (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Ensar, Eskikale, Necmettin, Yenikapı, Ulucami, Latifiye, Şehidiye, Savurkapı, Teker, Saraçoğlu, Kotek, Eryeri, Kayacan, Alımlı, Karşıyaka, Savurkapı, Cevizpınarı, Yalım, Kabala, Gül, Karşıyaka, Şirinevler, Tepebaşı, Sancar, Uzunköy, Bahçebaşı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk, Altıntoprak, Tanrıverdi, Doyuran, Akyüz, Akalın, Eşme, Yaşarköy, Altıntoprak, Çamlıdere, Tanrıverdi, Aslanlı, Şenyurt, Doyuran, Akyüz, Akalın, Halkalı, Fındıktepe, Gökçe, Turgut Özal, Çamlıca, Elbeyli, Ekinlik, Yoldere, Eskin, Eşme, Eymirli, Ilıcak, Şahkulubey, Üçevler, Turgut Özal, Selahattin Eyyubi, Atatürk, Yoldere, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Gündoğan bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Güven, Budaklı, Akçakaya, Işıklar, Sanayi, Gölcük, Sanayi, Gölcük bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent, Gırnavas, Beylik bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Uzunköy, Tavuklu, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Işıkdere, Tekkuyu, Pınarcık, Kaynakkaya, Çınaraltı bölgelerine,
Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Yeşili ilçesine bağlı Gül bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.