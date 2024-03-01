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Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek! mask
Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!
Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Savurkapı, Kayacan, Ensar, Kayacan, Şehidiye, Gül, Savurkapı, Medrese, Şar, Çabuk, Nur (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Ensar, Eskikale, Necmettin, Yenikapı, Ulucami, Latifiye, Şehidiye, Savurkapı, Teker, Saraçoğlu, Kotek, Eryeri, Kayacan, Alımlı, Karşıyaka, Savurkapı, Cevizpınarı, Yalım, Kabala, Gül, Karşıyaka, Şirinevler, Tepebaşı, Sancar, Uzunköy, Bahçebaşı bölgelerine,

Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk, Altıntoprak, Tanrıverdi, Doyuran, Akyüz, Akalın, Eşme, Yaşarköy, Altıntoprak, Çamlıdere, Tanrıverdi, Aslanlı, Şenyurt, Doyuran, Akyüz, Akalın, Halkalı, Fındıktepe, Gökçe, Turgut Özal, Çamlıca, Elbeyli, Ekinlik, Yoldere, Eskin, Eşme, Eymirli, Ilıcak, Şahkulubey, Üçevler, Turgut Özal, Selahattin Eyyubi, Atatürk, Yoldere, Cumhuriyet bölgelerine,

Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Gündoğan bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Güven, Budaklı, Akçakaya, Işıklar, Sanayi, Gölcük, Sanayi, Gölcük bölgelerine,

Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yeşilkent, Gırnavas, Beylik bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Uzunköy, Tavuklu, Öztaş, İkipınar, Çayıralanı, Havuzbaşı, Işıkdere, Tekkuyu, Pınarcık, Kaynakkaya, Çınaraltı bölgelerine,

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Yeşili ilçesine bağlı Gül bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin Artuklu Kızıltepe Mazidağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek!

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01 Mar 2024 - 11:30 Mardin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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