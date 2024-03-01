Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Ağırtaş, Karşıyaka, Diktepe, Kocaali, Bozdere, Dalocak, Günışığı, Ünsal, Almaşar, Kurucahöyük, Yuvacık, Aşağıalmaşar, Uğurcuk, Çoğan, Bentbahçesi, Tüten bölgelerine,
Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Tekinler, Düzova, Ceylan, Yukarıesence, Damlacık, Gümüş, Dikili, Muratlı, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Alkanlı, Kurucuk, Kap, Apalı, Sultantepe, Ambartepe, Köprülük, Hancığaz, Abdurrahmandede, Çamurlu, Büyükhan, Akçamescit, Külünçe, Asya, Kısas, Altıntepe, Yeşiltepe, Yeniköy, Boydere, Konuklu, Şeyhçoban, Perşembe, Kepirli, Oğulbey bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine Kösecik, Açıkyazı, Ertuğrul Gazi, Paşabağı, Sırrın, Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine Güngören, Kırmıtlı, Yardımlı, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Savacık, Küçükminare, Giyimli, Buğdaytepe, Bükdere, Miyanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Göktepe bölgesine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe, Batıkent, Karşıyaka, Ali Baba, Şeker, Bezirci, Akçahisar, Çakmak, Büyükördek, Gelibolu, Büyükçömlekçi, Aşağıçiftlik, Küçük Akziyaret, Yarımtepe, Buğdayhüyük, Horzum, Yaylacık, Akpınar, Karaca, Tatarhüyük, Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Şenevler, Ali Baba, Mehmetçik, Korukezen, Öğütçü, Büyükkargılı, Yarımtepe, Günışık bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Aslanlı, Bölükbaşı, Dardağan, Yücelen, Darıcalı, Başdeğirmen, Ediz, Uzunpınar, Yoğurtçu, Yoğunca, Karakoyun, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Oyman, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Demirci, Dinçer, Ballıca, Yenişehir, Yukarıkarataş, Kınalıtepe, Evcimen, Kavurga, Aslanbaba, Uğurlu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.