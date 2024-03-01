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Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek mask
Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek
Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı bölgelerine,

Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Ağırtaş, Karşıyaka, Diktepe, Kocaali, Bozdere, Dalocak, Günışığı, Ünsal, Almaşar, Kurucahöyük, Yuvacık, Aşağıalmaşar, Uğurcuk, Çoğan, Bentbahçesi, Tüten bölgelerine,

Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Tekinler, Düzova, Ceylan, Yukarıesence, Damlacık, Gümüş, Dikili, Muratlı, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Alkanlı, Kurucuk, Kap, Apalı, Sultantepe, Ambartepe, Köprülük, Hancığaz, Abdurrahmandede, Çamurlu, Büyükhan, Akçamescit, Külünçe, Asya, Kısas, Altıntepe, Yeşiltepe, Yeniköy, Boydere, Konuklu, Şeyhçoban, Perşembe, Kepirli, Oğulbey bölgelerine,

Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine Kösecik, Açıkyazı, Ertuğrul Gazi, Paşabağı, Sırrın, Eyyüp Nebi, Asya, Sancaktar, Sırrın, Konuklu, Susuz bölgelerine, 

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine Güngören, Kırmıtlı, Yardımlı, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Savacık, Küçükminare, Giyimli, Buğdaytepe, Bükdere, Miyanlı bölgelerine, 

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Göktepe bölgesine,

Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe, Batıkent, Karşıyaka, Ali Baba, Şeker, Bezirci, Akçahisar, Çakmak, Büyükördek, Gelibolu, Büyükçömlekçi, Aşağıçiftlik, Küçük Akziyaret, Yarımtepe, Buğdayhüyük, Horzum, Yaylacık, Akpınar, Karaca, Tatarhüyük, Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Şenevler, Ali Baba, Mehmetçik, Korukezen, Öğütçü, Büyükkargılı, Yarımtepe, Günışık bölgelerine,

Şanlıurfa Akçakale Birecik Ceylanpınar Haliliye Harran Hilvan ve Siverek etkilenecek

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Aslanlı, Bölükbaşı, Dardağan, Yücelen, Darıcalı, Başdeğirmen, Ediz, Uzunpınar, Yoğurtçu, Yoğunca, Karakoyun, Arabuk, Ülkülü, Şekerli, Taşlı, Çağdaş, Salor, Batı, Keçiburcu, Büyükkazanlı, Altınahır, Anacak, Gözeli, Oyman, Ortanca, Kurbağalı, Yeleken, Siverek, Yoğunca, Atmaca bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Demirci, Dinçer, Ballıca, Yenişehir, Yukarıkarataş, Kınalıtepe, Evcimen, Kavurga, Aslanbaba, Uğurlu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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01 Mar 2024 - 11:28 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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