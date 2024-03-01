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Batman'da 5 Tunceli'de 1 ilçeye o kurumdan uyarı geldi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman'da 5 Tunceli'de 1 ilçeye o kurumdan uyarı geldi mask
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kemalpaşa, Tunçbilek, Tosunpınar, Yankılı, Değirmendere, Yolaltı, Ağaçlık, Kavaklı, Bahçeli, Yeşiltepe(Merkez), Karpuzlu(Merkez), Pınarhisar, İnişli, Geçitaltı, Armutlu, Sarıda, Yukarı Şat, Gelşe, İkipınar, Tepeli, Cemalo, Yeniköy, Beşevler, Yukarı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Güneşli, İslambey, Yeni(Merkez), Aşağıgüneşli, Yamaçlı, Hamam, Şemdinağa, Değirmendere, Köprübaşı, Tepecik(Merkez), Komando, Çaybaşı, Kale(Merkez), Selahaddini Eyyübi, Bahçeli, Pınarbaşı, Sağlık, 75. Yıl, Karşıyaka, Çukurca, Şerikan, Ağılbaş, Süleymanlar, Esinlik, Yazpınar bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Büyükdere, Öğütlü, Irmak, Yolüstü, Güneşli, Soğucak, Palamut, Kayıklı, Saklı, Akalın, İncirli, Kavak, Üçyol, Bahçelievler, Kavak bölgelerine,

Yarın 11.00-18.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Pınarbaşı (Merkez) bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Beşevler, Aydınlıkevler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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01 Mar 2024 - 11:20 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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