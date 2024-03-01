Maraş Elazığ Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Elazığ, Bingöl ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Elazığ, Bingöl ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Servi Köyü Yenişehir Mevkii, Yenişehir Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ ise Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı İsmailli Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi, Dedeömer Sokak, Karacasu Karaziyaret Mahallesi; 53040 ve 81066 nolu Sokaklar, Güzelyurt Mahallesi, Bertizliler Sokak’ta bulunan özel trafolu müşterilere,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye ve Kumaşır mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.