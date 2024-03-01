01 Mar 2024 - 11:16 - Gündem

Maraş Elazığ Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Elazığ, Bingöl ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Elazığ, Bingöl ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…