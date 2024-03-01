Malatyalılar hafta sonuna dikkat! Yağış kapıda

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre hafta sonunun ise Malatya genelinde sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 derece kadar düşeceği görüldü.
Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün, cumartesi ve pazar günlerinde şu şekilde olması bekleniyor:
BUGÜN
“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Darende: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,
Kale: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,
YARIN
Merkez: Sağanak yağışlı 13 derece,
Akçadağ: Sağanak yağışlı 12 derece,
Arapgir: Sağanak yağışlı 10 derece,
Arguvan: Sağanak yağışlı 9 derece,
Battalgazi: Sağanak yağışlı 13 derece,
Darende: Sağanak yağışlı 13 derece,
Doğanşehir: Sağanak yağışlı 10 derece,
Doğanyol: Sağanak yağışlı 11 derece,
Hekimhan: Sağanak yağışlı 10 derece,
Kale: Sağanak yağışlı 13 derece,
Kuluncak: Sağanak yağışlı 11 derece,
Pütürge: Sağanak yağışlı 10 derece,
Yazıhan: Sağanak yağışlı 13 derece,
Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 13 derece,
PAZAR
Merkez: Sağanak yağışlı 10 derece,
Akçadağ: Sağanak yağışlı 10 derece,
Arapgir: Sağanak yağışlı 8 derece,
Arguvan: Sağanak yağışlı 7 derece,
Battalgazi: Sağanak yağışlı 10 derece,
Darende: Sağanak yağışlı 10 derece,
Doğanşehir: Sağanak yağışlı 7 derece,
Doğanyol: Sağanak yağışlı 9 derece,
Hekimhan: Sağanak yağışlı 8 derece,
Kale: Sağanak yağışlı 9 derece,
Kuluncak: Sağanak yağışlı 8 derece,
Pütürge: Sağanak yağışlı 7 derece,
Yazıhan: Sağanak yağışlı 10 derece,
Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 10 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.