Malatyalılar hafta sonuna dikkat! Yağış kapıda

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre hafta sonunun ise Malatya genelinde sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 derece kadar düşeceği görüldü.

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün, cumartesi ve pazar günlerinde şu şekilde olması bekleniyor:

BUGÜN

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 15 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 12 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

YARIN

Merkez: Sağanak yağışlı 13 derece,

Akçadağ: Sağanak yağışlı 12 derece,

Arapgir: Sağanak yağışlı 10 derece,

Arguvan: Sağanak yağışlı 9 derece,

Battalgazi: Sağanak yağışlı 13 derece,

Darende: Sağanak yağışlı 13 derece,

Doğanşehir: Sağanak yağışlı 10 derece,

Doğanyol: Sağanak yağışlı 11 derece,

Hekimhan: Sağanak yağışlı 10 derece,

Kale: Sağanak yağışlı 13 derece,

Kuluncak: Sağanak yağışlı 11 derece,

Pütürge: Sağanak yağışlı 10 derece,

Yazıhan: Sağanak yağışlı 13 derece,

Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 13 derece,

PAZAR

Merkez: Sağanak yağışlı 10 derece,

Akçadağ: Sağanak yağışlı 10 derece,

Arapgir: Sağanak yağışlı 8 derece,

Arguvan: Sağanak yağışlı 7 derece,

Battalgazi: Sağanak yağışlı 10 derece,

Darende: Sağanak yağışlı 10 derece,

Doğanşehir: Sağanak yağışlı 7 derece,

Doğanyol: Sağanak yağışlı 9 derece,

Hekimhan: Sağanak yağışlı 8 derece,

Kale: Sağanak yağışlı 9 derece,

Kuluncak: Sağanak yağışlı 8 derece,

Pütürge: Sağanak yağışlı 7 derece,

Yazıhan: Sağanak yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 10 derece”