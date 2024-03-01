Diyarbakır Bağlar Ergani Bismil Çermik Kulp Silvan Yenişehir etkilenecek!

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Övündüler, Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamberli, Başhan, Gedikbaşı, Kopmaz, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Arapkent, Aşağıoba, Akköy, Güzelköy, Sancaklı, Hasköy, Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Obalı, Köseli, Meydanköy, Öncülü, Çataltarla, Dikmencik, Bölümlü, İsapınar, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Koğuk, Yenice, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Bozçalı, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Ambar, Sarıtoprak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak, Tilver, Hasköy, Belenli, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Kazancı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Ormançayı bölgesine,
Yarın 09.30-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, 15 Temmuz bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Yolboyu Pirinçlik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Tepecik bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Tepecik, Yaylak, Karabulak, Alaca, Ağaçkorur, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bellibahçe bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yukarı Nasırlar, Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Karabaş, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Köprübaşı, Karaçalı, Hızır İlyas, Gölpınar, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy bölgelerine”
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Eliaçık, Çölağan, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.