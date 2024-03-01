1 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
1 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Kübra Bakan Eczanesi Battalgazi
Çevre Yolu Üzeri, MATİM karşısı, Barbaros İlköğretim yanı, Akpınar Mahallesi, No:123/A
24 saat açık
İbni Sina Eczanesi Battalgazi
Sivas Caddesi, benzinlik karşısı, No: 42
24 saat açık
Doğan Eczanesi Yeşilyurt
Özalper Mahallesi, Yüzük Caddesi, No: 54/A
24 saat açık
Tebessüm Eczanesi Yeşilyurt
Hasanbey Caddesi, No:197/A, Ekonomik Pazar ile 4K Sitesi arası, Adafı 2 ASM karşısı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.