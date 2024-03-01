O kurumdan Malatya’ya uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 06.00 ila 08.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Üzümlü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Koçköy, Köylü, Ersele, Gözlüce mahallelerine,
Bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Üçyaka, Çamlıdere, Kozluk, Yazıca mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, Salkımlı, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı, Aktaş, Günyüzü, Boğazlı, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı, Ortayabanlı Mezra mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Çayköy, Pazarcık mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.